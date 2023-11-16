Олег Лужный пожелал удачи Александру Шовковскому на должности главного тренера "Динамо".

Легендарный экс-футболист киевского "Динамо" и сборной Украины Олег Лужный прокомментировал назначение Александра Шовковского исполняющим обязанности главного тренера киевского клуба.

"Я не знаю, что Шовковский являет собой как тренер, поэтому не могу об этом говорить.

Все будет видно по результатам, продемонстрированным "Динамо". Я желаю ему только удачи и хочу, чтобы у Александра все получилось. Я каждому тренеру киевлян желаю вернуть славу "Динамо" и снова поднять его к вершинам, которых заслуживает этот легендарный клуб.

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И вообще надеюсь, что и "Динамо", и другие украинские клубы приложат все усилия для возрождения уровня нашего чемпионата времен 10-15-летней давности. Именно в тот период, на мой взгляд, украинская лига была на высоком и качественном уровне и была конкурентной в Европе", - приводит слова Олега Лужного Sportarena.

Напомним, Александр Шовковский сменил на должности главного тренера "Динамо" румынского специалиста Мирчу Луческу, который подал в отставку на фоне неудовлетворительных результатов команды в текущем сезоне.

Под руководством Шовковского "бело-синие" сыграли один матч - в рамках 14-го тура УПЛ "Динамо" обыграло "Кривбасс".

В турнирной таблице чемпионата Украины "Динамо" занимает 8-е место, набрав 19 очков за 11 сыгранных матчей. В следующем туре Украинской Премьер-лиги команда Александра Шовковского встретится с львовским "Рухом".

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