В частности в матчах отменили дополнительное время в случае ничьи в первые 90 минут.

Украинская ассоциация футбола представила формат розыгрыша Кубка Украины в сезоне 2025/26.

"Открытие турнира и жеребьевка квалификационного раунда уже совсем скоро. Базовая дата первых матчей - 9-10 августа. Это будет борьба. Это будет путь для новых имен", - сообщается в Telegram-канале ассоциации. Новый розыгрыш состоится с такими изменениями:

старт с квалификации среди победителей региональных кубков;

с 1/32 - к игре присоединяются клубы УПЛ (без участников еврокубков);

в 1/16 - еще 4 клуба, которые представляют Украину в Европе;

один раунд - один матч, без дополнительного времени. Сразу серия послематчевых пенальти;

максимально слепой жребий: Шахтер или Динамо могут играть между собой, или против любителей;

все матчи - в прямом эфире на УПЛ ТВ;

впервые за много лет - новый трофей.

Украинский футбол: другие важные новости

Накануне донецкий "Шахтер" сыграл первый матч квалификации Лиги Европы против финского клуба "Ильвес Тампере". Горняки разгромили соперника со счетом 6:0.

Видео дня

Дублем в матче отметился Алиссон. Кроме того, за дончан забивали Элиас, Кевин, Педриньо и Невертон.

Ранее стало известно, что украинский защитник Александр Зинченко может сменить клуб. По данным Arsenal Insider, лондонцы могут обменять украинца на португальского вингера "Милана" Рафаэля Леау.

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