Команда "Буковина" впервые вышла в полуфинал Кубка Украины.

Сегодня, 3 апреля, состоялась жеребьевка 1/2 финала Кубка Украины по футболу сезона 2024/2025 годов. Теперь четыре клуба знают своих будущих соперников, сообщается на сайте Украинской футбольной Премьер-лиги.

После поединков четвертьфинала соревнований в 1/2 финала вышли три команды из УПЛ: "Шахтер", "Динамо" и "Полесье". Также в 1/2 финала вышел клуб из Первой лиги - "Буковина". Это дебютный выход в полуфинал Кубка Украины для черновицкого клуба.

Результаты жеребьевки 1/2 финала Кубка Украины:

Видео дня

"Буковина" (Черновцы) - "Динамо" (Киев);

"Полесье" (Житомир) - "Шахтер" (Донецк).

Отмечается, что оба матча пройдут в среду, 23 апреля.

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Ранее легендарный вратарь Джанлуиджи Буффон назвал 5 лучших вратарей в современном футболе. Одним из них является Майк Меньян из "Милана". Также в список попал один из лучших вратарей мира с момента своего перехода в "Атлетико", Ян Облак, который был отмечен Буффоном еще в 2022 году.

Кроме того, известный украинский футбольный тренер Мирон Маркевич назвал лучшего тренера УПЛ. В настоящее время команда этого специалиста занимает вторую позицию в турнирной таблице.

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