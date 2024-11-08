Жеребьевка четвертьфинала Кубка Украины: стали известны команды соперников

8 ноября состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Украины 2024/25. В четвертьфиналах примут участие 8 команд - победители матчей 1/8 финала: шесть клубов УПЛ и 2 клуба Первой лиги. В частности во время жеребьевки было определено 4 пары.

В 1/4 финала Кубка Украины сыграют:

Александрия - "Шахтер" (Донецк);

"Рух" (Львов) - "Динамо" (Киев);

"Буковина" (Черновцы) - "Виктория" (Сумы);

"Верес" (Ривне) - "Полесье" (Житомир).

Известно, что четвертьфинальные матчи состоятся весной 2025 года, базовый день - 2 апреля.

Финал Кубка Украины 2024/25 состоится 14 мая 2025 года, место проведения было определено Исполкомом УАФ.

Последние новости футбола

Как писал УНИАН, донецкий "Шахтер" находится среди претендентов на выход в следующий раунд футбольной Лиги чемпионов. В частности подопечные Марино Пушича в немецком Гельзенкирхене победили чемпионов Швейцарии "Янг Бойз".

Также стало известно, что новым главным тренером английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" стал португальский специалист Рубен Аморим. Бывший полузащитник подписал контракт с клубом до июня - до завершения сезона 2026/27.

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