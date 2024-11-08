Жеребьевка четвертьфинала Кубка Украины: стали известны команды соперников

8 ноября состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Украины 2024/25. В четвертьфиналах примут участие 8 команд - победители матчей 1/8 финала: шесть клубов УПЛ и 2 клуба Первой лиги. В частности во время жеребьевки было определено 4 пары.
В 1/4 финала Кубка Украины сыграют:
- Александрия - "Шахтер" (Донецк);
- "Рух" (Львов) - "Динамо" (Киев);
- "Буковина" (Черновцы) - "Виктория" (Сумы);
- "Верес" (Ривне) - "Полесье" (Житомир).
Известно, что четвертьфинальные матчи состоятся весной 2025 года, базовый день - 2 апреля.
Финал Кубка Украины 2024/25 состоится 14 мая 2025 года, место проведения было определено Исполкомом УАФ.
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