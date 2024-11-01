Новым тренером "Манчестер Юнайтед" стал 39-летний специалист, который ранее тренировал "Спортинг".

Главным тренером английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" стал португальский специалист Рубен Аморим, который ранее тренировал "Спортинг". 39-летний бывший полузащитник подписал контракт с клубом до июня — до завершения сезона 2026/27.

На официальном сайте "Манчестер Юнайтед" говорится, что он присоединится к команде до июня 2027 года с опцией остаться еще на один год после того, как выполнит свои обязательства перед нынешним клубом. "Спортинг", в свою очередь, получит компенсацию в размере 11 миллионов евро.

Аморим присоединится к команде только 11 ноября, до этого легендарный Руд ван Нистелрой будет руководить "МанЮнайтед".

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Рубен Аморим - что о нем известно

Аморим является "одним из самых интересных и высоко оцениваемых молодых тренеров". Еще в качестве игрока, в составе "Бенфики" он становился чемпионом Португалии, а также обладателем Кубка и Суперкубка Португалии.

В качестве тренера он со "Спортингом" дважды становился чемпионом Португалии (2020/21; 2023/24), обладателем Суперкубка Португалии и Кубка португальской лиги.

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