"Манчестер Юнайтед" занимает седьмую позицию в турнирной таблице Английской Премьер-лиги.

В четверг, 1 февраля, состоялся поединок 22-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встречались "Вулверхэмптон" и "Манчестер Юнайтед".

Встреча команд прошла на стадионе "Молинью" и завершилась победой гостей со счеом 4:3.

На 5-й минуте счет открыли гости усилиями Маркуса Рашфорда. Ассистировал англичанину датский нападающий Расмус Хойлунд. На 22-й минуте Расмус Хойлунд забил уже сам и увеличил преимущество гостей.

Во втором тайме нападающий "Вулверхэмптона" Пабло Сарабия реализовал пенальти и отквитал один мяч. На 75-й Скотт Мактоминей с передачи Бруну Фернандеша забил третий мяч "Манчестер Юнайтед". На 85-й минуте "волки" забили второй мяч - отличился защитник с украинским происхождением Макс Килман. Сравнял счет португальский нападающий Педру Нету. Ассистировал ему бразилец Матеус Кунья.

Вырвал три очка для "Манчестер Юнайтед" в компенсированное ко второму тайму время 18-летний полузащитник Кобби Майну, забивший победный мяч на 90+7-й минуте.

"Вулверхэмптон" - "Манчестер Юнайтед" - 3:4

Голы: Сарабия 71 (пен.), Килман 85, Нету 90+5 - Рашфорд 5, Хойлунд 22, Мактоминей 75, Майну 90+7

"Вулверхэмптон": Са, Килман, Доусон, Тоти (Фрейзер 82), Семеду, Лемина, Дойл (Гомеш 82), Догерти (Аит-Нури 55), Нету, Кунья, Беллегарде (Сарабия 64)

"Манчестер Юнайтед": Онана, Далот, Варан, Мартинес (Магуайр 86), Шоу, Майну, Каземиро (Мактоминей 73), Гарначо (Эванс 90+2), Фернандеш, Рашфорд (Антони 73), Хойлунд (Форсон 86)

Предупреждения: Доусон 45+2, Кунья 89 - Казэмиро 3, Мартинес 48, Онана 78, Гарначо 90+8, Шоу 90+10

Обзор матча:

После 22 сыгранных матчей АПЛ "Манчестер Юнайтед" занимает седьмую позицию в турнирной таблице с 35 очками. "Вулверхэмптон" после поражения остается на 11-й строчке с 29 баллами.

В следующем туре чемпионата Англии по футболу "Манчестер Юнайтед" сыграет против "Вест Хэма", а "Вулверхэмптон" встретится с лондонским "Челси".

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