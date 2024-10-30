Вслед за львовским "Рухом" в следующий раунд пробились "Буковина", "Александрия", "Полесье" и "Динамо".

Стали известны первые 4 клуба, которые вышли в 1/4 финала футбольного Кубка Украины.

Вслед за львовским "Рухом", который накануне переиграл земляков из "Карпат", путевку в четвертьфинал оформили черновицкая "Буковина", которая со счетом 1:0 победила сенсационный "Пробий" из Городенки, ФК "Александрия", которая разгромила со счетом 4;1 еще одну "темную лошадку - "Юксу" из Тарасовки, а также житомирское "Полесье", которое одолело криворожский "Кривбасс" - 2:1.

Украшением же "первой серии" 1/8 финала стал матч в Полтаве где местная "Ворскла" оказала достойное сопротивление фаворитам турнира - киевскому "Динамо". Основное время завершилось со счетом 1:1, впрочем, в овертайме "бело-синие" таки дожали хозяев - 2:1.

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В данный момент продолжаются еще 3 матча 1/8 финала: "Шахтер" (Донецк) - "Заря" (Луганск), "Верес" (Ровно) - "Оболонь" (Киев) и "Виктория" (Сумы) - ЛНЗ (Черкассы).

Последние новости футбола

27 октября киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер" расписали "мировую" в украинском футбольном "классико". Более половины второго тайма матча в Киеве горняки играли в меньшинстве. Финальный свисток зафиксировал ничейный счет - 1:1.

Ранее УНИАН сообщал, что украинский полузащитник лондонского Челси Михаил Мудрик возглавил список лучших ассистентов футбольной Лиги конференций. В стартовых двух матчах турнира на его счету 3 голевые передачи.

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