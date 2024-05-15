Игра проходила на стадионе "Авангард" в Ривне и закончилась со счетом 2:1 в пользу "горняков".

15 мая донецкий "Шахтер" победил полтавскую "Ворсклу" в матче финала Кубка Украины по футболу. Игра проходила на стадионе "Авангард" в Ривне и закончилась со счетом 2:1 в пользу "горняков".

"Ворскла" – "Шахтер" – 1:2

Голы: Ковталюк, 85 – Сикан, 40, Конопля, 55

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Предупреждения: Бацула, 86, Хрипчук, 90+2 – Траоре, 88, Криськив, 90+2, Ризнык, 90+4

"Ворскла": Исенко – Крупский, Павлюк, Хрипчук, Пердута (к) – Якубу (Нестеренко, 57), Скляр (Челядин, 67) – Мякушко (Бацула, 57), Сиссоко (Фелипе Родригес, 82), Кане – Степанюк Ковталюк, 67).

"Шахтер": Потрошитель – Азаров, Матвиенко, Бондарь, Конопля – Степаненко (к) (Марлон Гомес, 73) – Кевин, Криськив, Бондаренко, Зубков (Швед, 81) – Сикан (Траоре, 81).

Кубок Украины - детали

До этого этапа полтавский клуб обыграл "Металлист-1925" (3:0), "Оболонь" (3:0) и в полуфинале сенсационно прошел житомирское "Полесье" (1:0). Все матчи "Ворскла" играла на выезде.

Путь "Шахтера" в финал Кубка Украины был проще - они играли против "Вереса" (3:0), "Виктории" из Сум (3:0) и "Черноморца" (4:1).

В последней встрече Ворскла не смогла удержать ничью против "Миная", который после летней паузы начал набирать обороты. Сейчас команда занимает 11 строчку в УПЛ.

Зато "Шахтер" находится в прекрасной форме - в последнем матче дончане гарантировали себе чемпионство в УПЛ, минимально обыграв ключевого соперника - киевское "Динамо".

Новости футбола

В среду, 8 мая, состоялся ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов, на поле встретились "Реал" и "Бавария". В финал прошел испанский "Реал".

Матч прошел в Мадриде на стадионе "Сантьяго Бернабеу". Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. Украинский голкипер Андрей Лунин вышел в стартовом составе "Реала" и отыграл весь поединок.

7 мая немецкий футбольный клуб "Боруссия" Дортмунд победил французский "ПСЖ", став первым финалистом сезона Лиги Чемпионов.

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