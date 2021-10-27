Кубок Украины: результаты и расписание матчей 1/8 финала

"Динамо" и "Шахтер" уже прошли в следующий этап.

26, 27 и 28 октября проходят матчи 1/8 финала Кубка Украины по футболу. Гранды украинского футбола "Динамо" и "Шахтер" уже прошли в следующий раунд соревнований. Киевляне обыграли "Мариуполь", а "Шахтер" не испытал проблем с "Черноморцем". Результаты и расписание всех матчей "Металлист-1925" - "Александрия" - 2:5 Голы: Крыськив, 63, Ременюк, 85 - Мустафаев, 24, 29, Копина, 53, Кожушко, 70, Устименко, 90+1 "Верес" - "Ворскла" - 1:3 Голы: Сергийчук, 90+4 (с пенальти) - Кане, 21, Пешич, 67, Яворский, 84 "Мариуполь" - "Динамо" - 1:2 Голы: Очеретько, 85 - Вербич, 16, Шабанов, 33 "Черноморец" - "Шахтер" - 0:3 Голы: Фернандо, 65, Антонио, 72, Дентиньо, 82 "Альянс" - "Львов" - 28 октября, 14.00 "Рух" - "Заря" - 28 октября, 17.00 "Металлист" - "Колос" - 28 октября, 19.30 ЛНЗ - "Днепр-1" - перенесен на неопределенный срок Читайте такжеГолевая феерия в Харькове: Александрия разгромила Металлист-1925 в матче Кубка Украины (видео) Кубок Украины 2021-2022: что нужно знать На каждом раунде турнира клубы проводят по одному матчу.

Пять клубов УПЛ ("Динамо", "Шахтер", "Заря", "Колос" и "Ворскла") согласно регламенту стартуют в турнире с 1/8 финала.

Поединки 1/4 финала и 1/2 финала запланированы на 2 марта и 20 апреля 2022 года соответственно.

Финал турнира намечен на 11 мая 2022 года. Автор: Антон Дударь

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