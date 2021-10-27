26, 27 и 28 октября проходят матчи 1/8 финала Кубка Украины по футболу.
Гранды украинского футбола "Динамо" и "Шахтер" уже прошли в следующий раунд соревнований. Киевляне обыграли "Мариуполь", а "Шахтер" не испытал проблем с "Черноморцем".
Результаты и расписание всех матчей
"Металлист-1925" - "Александрия" - 2:5
Голы: Крыськив, 63, Ременюк, 85 - Мустафаев, 24, 29, Копина, 53, Кожушко, 70, Устименко, 90+1
"Верес" - "Ворскла" - 1:3
Голы: Сергийчук, 90+4 (с пенальти) - Кане, 21, Пешич, 67, Яворский, 84
"Мариуполь" - "Динамо" - 1:2
Голы: Очеретько, 85 - Вербич, 16, Шабанов, 33
"Черноморец" - "Шахтер" - 0:3
Голы: Фернандо, 65, Антонио, 72, Дентиньо, 82
"Альянс" - "Львов" - 28 октября, 14.00
"Рух" - "Заря" - 28 октября, 17.00
"Металлист" - "Колос" - 28 октября, 19.30
ЛНЗ - "Днепр-1" - перенесен на неопределенный срок
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Кубок Украины 2021-2022: что нужно знать
- На каждом раунде турнира клубы проводят по одному матчу.
- Пять клубов УПЛ ("Динамо", "Шахтер", "Заря", "Колос" и "Ворскла") согласно регламенту стартуют в турнире с 1/8 финала.
- Поединки 1/4 финала и 1/2 финала запланированы на 2 марта и 20 апреля 2022 года соответственно.
- Финал турнира намечен на 11 мая 2022 года.