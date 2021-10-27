"Горняки" уверенно шагают в следующий раунд турнира.

В среду, 27 октября, в рамках 1/8 финала донецкий "Шахтер" встречался с "Черноморцем". Матч проходил в Одессе на стадионе "Черноморец".

Поединок завершился разгромной победой "горняков" со счетом 3:0.

Все свои голы подопечные Роберто Де Дзерби забили во втором тайме. Сначала счет открыл бразильский форвард Фернандо на 65-й минуте встречи. На 72-й минуте удвоил преимущество "горняков" Маркос Антонио, а точку в игре поставил Дентиньо, забив на 82-й минуте матча и доведя счет до разгромного.

"Черноморец" - "Шахтер" - 0:3

Голы: Фернандо (65), Антонио (72), Дентиньо (82)

"Черноморец": Варакута, Дубко, Биловар, Кузик, Скорко, Вачиберадзе (Кравченко, 85), Брагару (Долгов, 78), Тлумак, Смирный, Цитаишвили (Авагимян, 67), Ванат (Бугай, 78).

"Шахтер": Пятов, Конопля (Додо, 59), Кривцов, Витао, Корниенко (Исмаили, 59), Маркос Антонио, Судаков, Бондаренко, Тете (Марлос, 78), Соломон (Мудрик, 69), Фернандо (Дентиньо, 69).

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На стадии 1/8 финала сыграно уже четыре матча.

26 октября "Александрия" обыграла "Металлист 1925" со счетом 5:2.

27 октября "Ворскла" без особых проблем одолела "Верес".

27 октября "Динамо" минимально обыграло "Мариуполь".

Матч этой стадии ЛНЗ - "Днепр-1" был перенесен на ноябрь-декабрь из-за вспышки коронавируса у хозяев.

Автор: Владимир Медяник