Кубок Украины по футболу 2025/26: определились пары полуфиналистов

В четверг, 19 марта, состоялась жеребьевка полуфинала Кубка Украины по футболу 2025/26. За выход в финал будут бороться два клуба Украинской Премьер-лиги и два представителя Первой лиги.

Борьбу за трофей продолжают "Динамо" и "Металлист 1925" из УПЛ, а также "Буковина" и "Чернигов" – из Премьер-лиги. При этом для черновицкого клуба – это второй подряд выход в полуфинал Кубка Украины, а для "Чернигова" – дебютный.

В итоге были определены две пары, которые будут бороться за выход в финал:

Видео дня

"Металлист 1925" (Харьков) – "Чернигов"

"Буковина" (Черновцы) – "Динамо" (Киев)

Матчи состоятся 21–23 апреля. Согласно регламенту, противостояние на этой стадии состоит из одного поединка. Важной особенностью сезона является то, что в случае ничьей в основное время дополнительные таймы не назначаются – команды сразу будут пробивать серию послематчевых пенальти.

Финал запланирован на 20 мая. Номинальным хозяином финального матча станет победитель пары "Металлист 1925" – "Чернигов".

Победа в турнире дает право на участие в первом этапе квалификации следующего розыгрыша Лиги Европы УЕФА.

Новости футбола

12 марта украинский "Шахтер" уверенно обыграл польский "Лех" в первом матче 1/8 финала Лиги Конференций, завершив матч со счетом 3:1.

Тем временем Украинская ассоциация футбола официально представила заявку национальной команды на предстоящий раунд плей-офф квалификации Чемпионата мира по футболу-2026. Интересно, что в списке отсутствует футболист Андрей Лунин из "Реал Мадрид", а также появился молодой нападающий Матвей Пономаренко из "Динамо".

