Роналду похвастался в сети коллекцией эксклюзивных суперкаров

В подписи к фотографии спортсмен назвал свою коллекцию автомобилей "игрушками".

Португальский футболист Криштиану Роналду показал фанатам часть своей коллекции эксклюзивных суперкаров. Соответствующий пост он опубликовал у себя в Instagram.

Один из самых известных футболистов мира Криштиану Роналду давно известен своей любовью к скоростным и редким автомобилям. На новых фото спортсмен показал часть своего автопарка, продемонстрировав несколько эксклюзивных моделей.

В подписи к фотографиям португалец назвал свои машины "игрушками", в очередной раз продемонстрировав увлечение мощными автомобилями и современными технологиями.

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Коллекция суперкаров Роналду уже не первый год привлекает внимание поклонников спорта и автомобилей. В его гараже есть лимитированные модели от ведущих мировых производителей, а новая публикация подтвердила статус футболиста как одного из крупнейших ценителей роскошных автомобилей среди спортсменов.

Среди автомобилей, которые Роналду показал фанатам, – Ferrari SP3 Daytona, Ferrari Monza SP1, Bugatti Veyron, Ferrari Purosangue, McLaren Speedtail, Bugatti Centodieci, Mercedes-AMG One и Ferrari 599 GTO.

Криштиану Роналду – последние новости

Ранее издание Daily Mail сообщило о месте и дате свадьбы Криштиану Роналду и Джорджины Родригес. Церемония должна состояться в родном городе футболиста – Фуншале на острове Мадейра.

Как отмечалось, Криштиану и Джорджина обменяются клятвами в Фуншальском соборе, после чего гости свадьбы отправятся в пятизвездочный отель Savoy Palace на свадебный банкет.

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