Роналду похвастался в сети коллекцией эксклюзивных суперкаров

Португальский футболист Криштиану Роналду показал фанатам часть своей коллекции эксклюзивных суперкаров. Соответствующий пост он опубликовал у себя в Instagram.
Один из самых известных футболистов мира Криштиану Роналду давно известен своей любовью к скоростным и редким автомобилям. На новых фото спортсмен показал часть своего автопарка, продемонстрировав несколько эксклюзивных моделей.
В подписи к фотографиям португалец назвал свои машины "игрушками", в очередной раз продемонстрировав увлечение мощными автомобилями и современными технологиями.
Коллекция суперкаров Роналду уже не первый год привлекает внимание поклонников спорта и автомобилей. В его гараже есть лимитированные модели от ведущих мировых производителей, а новая публикация подтвердила статус футболиста как одного из крупнейших ценителей роскошных автомобилей среди спортсменов.
Среди автомобилей, которые Роналду показал фанатам, – Ferrari SP3 Daytona, Ferrari Monza SP1, Bugatti Veyron, Ferrari Purosangue, McLaren Speedtail, Bugatti Centodieci, Mercedes-AMG One и Ferrari 599 GTO.
Криштиану Роналду – последние новости
Ранее издание Daily Mail сообщило о месте и дате свадьбы Криштиану Роналду и Джорджины Родригес. Церемония должна состояться в родном городе футболиста – Фуншале на острове Мадейра.
Как отмечалось, Криштиану и Джорджина обменяются клятвами в Фуншальском соборе, после чего гости свадьбы отправятся в пятизвездочный отель Savoy Palace на свадебный банкет.