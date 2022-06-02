По словам футболиста, "этот конфликт злой, неоправданный и не приносит ничего, кроме боли, страха, ужаса и мучений".

Легенда бразильского футбола Пеле публично призвал президента России Владимира Путина положить конец его "злобному" и "неоправданному" вторжению в Украину.

Об этом футболист заявил на своей странице в Instagram за несколько минут до того, как национальная сборная Украины сыграла в отборочном матче чемпионата мира.

"Я хочу использовать сегодняшнюю игру как возможность обратиться с просьбой: остановить это вторжение. Не существует аргументов, которые могли бы оправдать насилие. Этот конфликт злой, неоправданный и не приносит ничего, кроме боли, страха, ужаса и мучений", - сообщил Пеле.

В последний раз Пеле и Путин встречались в Москве в 2017 году во время Кубка Конфедераций. Российский лидер называл короля футбола одним из своих любимых игроков.

"Когда мы встречались в прошлом и обменивались улыбками, сопровождаемыми долгим рукопожатием, я никогда не думал, что однажды мы будем так разделены, как сегодня", - написал Пеле.

Напомним, в среду, 1 июня, Украина обыграла Шотландию со счетом 3:1.

УНИАН проводил онлайн-трансляцию матча Шотландия - Украина.

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