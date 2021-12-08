Легендарный бразилец продолжает лечиться после удаления опухоли в толстой кишке.

Бывший нападающий сборной Бразилии и один из величайших футболистов в истории Пеле был повторно госпитализирован.

Бразилец продолжает проходить курс лечения после удаления опухоли в толстой кишке, сообщает Reuters.

Источник сообщил, что 80-летний бразилец был госпитализирован в клинику Альберта Эйнштейна в Сан-Паулу. Отмечается, что состояние Пеле стабильно, его планируют выписать в ближайшие несколько дней.

Напомним, в сентябре Пеле перенес операцию по удалению новообразования в толстой кишке. Вскоре после операции экс-футболиста перевели в обычную палату, а сам он заявил, что чувствует себя хорошо. Пеле поблагодарил всех за поддержку и заверил, что "намеревается сыграть 90 минут и дополнительное время жизни".

Читайте также"Золотой мяч-2021": легендарный Пеле написал обращение к МессиВ последние годы Пеле боролся с рядом серьезных проблем со здоровьем, в том числе с осложнениями, связанными с операцией по замене тазобедренного сустава, а также с заболеваниями почек и предстательной железы.

"Король футбола" Пеле: каковы его достижения

Пеле выступал за бразильский "Сантос" и американский "Нью-Йорк Космос".

В составе сборной Бразилии форвард трижды выигрывал чемпионат мира - в 1958, 1962 и 1970 годах. Пеле - единственный футболист в истории, который трижды становился чемпионом мира как игрок.

В 1999 году Международный олимпийский комитет признал бразильца спортсменом века.

Также Пеле был признан игроком века по версии ФИФА.

Автор: Владимир Медяник