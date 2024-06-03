Килиан Мбаппе переходит в мадридский "Реал"

О своем трансфере нападающий сообщил во время неформальной беседы перед обедом с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Килиан Мбаппе подтвердил переход в мадридский "Реал". Эту информацию французский форвард подтвердил в разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном, информирует RMC Sport.

Издание отмечает, что сегодня Макрон и министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера встретились с игроками сборной и главным тренером Дидье Дешамом. Президент Франции спросил у Мбаппе о возможном переходе в "Реал", на что тот ответил, что о переходе объявят сегодня вечером.

Впоследствии информацию подтвердил официальный сайт "королевского клуба". Там уточнили, что "Реал Мадрид" и Килиан Мбаппе достигли соглашения, согласно которому он будет игроком "сливочных" следующие пять сезонов.

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Накануне "Реал" обыграл "Боруссию" и стал победителем Лиги Чемпионов. Матч состоялся на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. Матч завершился со счетом 2:0 в пользу "королевского клуба.

Стоит отметить, что этот трофей стал 15-м в истории "Реала".

Украинец Андрей Лунин, который играет в составе "Реала", на поле не выходил. В течение игры вратарь находился в запасе.

Также УНИАН сообщал, что Андрей Лунин этим летом сменит "Реал" на другой гранд европейского футбола. По информации TodoFichajes, украинский голкипер достиг договоренности с английским "Манчестер Юнайтед".

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