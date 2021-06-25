Андрей Ярмоленко занял место в атаке рядом с Криштиану Роналду.

Один из лидеров сборной Украины попал в символическую сборную Евро-2020 по итогам группового этапа турнира. Вингер Андрей Ярмоленко, который недавно повеселил всех на пресс-конференции, вошел в символическую команду.

Об этом сообщил официальный Twitter УЕФА.

Напомним, что 31-летний полузащитник в течение группового раунда дважды забил в ворота соперников, а также один раз ассистировал партнеру.

Заметим, что в символическую сборную также попал Мемфис Депай, пополнивший этим летом состав испанского топ-клуба, а также Джорджиньо Вейналдум, который перешел в ПСЖ.

Что касается самого Ярмоленко, то он охотно готов покинуть лондонский "Вест Хэм".

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Сборная Украины на Евро-2020: результаты

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Автор: Артем Будрин