Один из лидеров сборной Украины попал в символическую сборную Евро-2020 по итогам группового этапа турнира. Вингер Андрей Ярмоленко, который недавно повеселил всех на пресс-конференции, вошел в символическую команду.
Об этом сообщил официальный Twitter УЕФА.
Напомним, что 31-летний полузащитник в течение группового раунда дважды забил в ворота соперников, а также один раз ассистировал партнеру.
Заметим, что в символическую сборную также попал Мемфис Депай, пополнивший этим летом состав испанского топ-клуба, а также Джорджиньо Вейналдум, который перешел в ПСЖ.
Что касается самого Ярмоленко, то он охотно готов покинуть лондонский "Вест Хэм".
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Сборная Украины на Евро-2020: результаты
- В стартовом матче на турнире украинцы в Амстердаме проиграли сборной Нидерландов со счетом 2:3.
- Во 2-м туре "желто-синим" удалось в Бухаресте обыграть Северную Македонию.
- В третьем туре Украина проиграла Австрии в Бухаресте со счетом 0:1.
- В итоге украинская сборная заняла в группе С третье место, но вышла в плей-офф. "Желто-синие" стали одной из четырех лучших команд, занявших третьи места.
- Соперником сборной Украины по плей-офф стала команда Швеции. Украинцы проведут матч 29 июня в Глазго.
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