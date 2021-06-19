Андрей Ярмоленко / фото REUTERS

Вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко, который сейчас зажигает на Евро-2020, настроен сменить клубную прописку. Экс-лидер "Динамо" не будет продлевать соглашение с лондонским "Вест Хэмом".

Об этом сообщает Calciomercatoweb.

Действующий контракт украинца рассчитан до лета 2022-го года. Вероятно, уже этим летом "молотобойцы" продадут Ярмоленко, чтобы выторговать за него хоть какие-то деньги, а не отпустить бесплатно через год.

В прошлом сезоне в активе Ярмоленко собралось всего 362 минуты в 15 поединках АПЛ. Лишь однажды Андрею доверили начать игру с первых минут.

Вопреки травмам и скверному прошлому сезону, Ярмоленко все равно продолжает тянуть сборную Украины вперед. На его счету уже два забитых мяча на Евро-2020.

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Авторитетный немецкий портал Transfermarkt оценивает 31-летнего украинца в 4 миллиона евро.

Андрей Ярмоленко: карьера в "Вест Хэме"

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Автор: Артем Будрин