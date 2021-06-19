В лондонском клубе украинец не получает достаточно игровой практики.

Вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко, который сейчас зажигает на Евро-2020, настроен сменить клубную прописку. Экс-лидер "Динамо" не будет продлевать соглашение с лондонским "Вест Хэмом".

Об этом сообщает Calciomercatoweb.

Действующий контракт украинца рассчитан до лета 2022-го года. Вероятно, уже этим летом "молотобойцы" продадут Ярмоленко, чтобы выторговать за него хоть какие-то деньги, а не отпустить бесплатно через год.

В прошлом сезоне в активе Ярмоленко собралось всего 362 минуты в 15 поединках АПЛ. Лишь однажды Андрею доверили начать игру с первых минут.

Вопреки травмам и скверному прошлому сезону, Ярмоленко все равно продолжает тянуть сборную Украины вперед. На его счету уже два забитых мяча на Евро-2020.

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Авторитетный немецкий портал Transfermarkt оценивает 31-летнего украинца в 4 миллиона евро.

Андрей Ярмоленко: карьера в "Вест Хэме"

Ярмоленко перешел в "Вест Хэм" в 2018 году из "Боруссии" Дортмунд.

В своих двух первых сезонах в клубе украинец получал травмы, из-за которых выбывал на длительные сроки. В сезоне 2020-2021 Ярмоленко также пропустил большой отрезок из-за травмы - он не появлялся на поле с 9 февраля по 9 мая.

В сезоне 2020-2021 на счету украинца 21 матч, 3 гола и 4 результативные передачи в составе "молотобойцев" во всех турнирах.

Сообщалось, что зимой Ярмоленко отказался от заманчивых предложений по смене клуба.

По итогам сезона 2019-2020 гол Ярмоленко был признан лучшим голом "Вест Хэма".

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Автор: Артем Будрин