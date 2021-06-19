Мемфис Депай покинул французскую Лигу 1 ради Ла Лиги.

Испанская "Барселона" продолжает подписывать нападающих. Вслед за Серхио Агуэро, в стан каталонцев переехал Мемфис Депай.

О том, что 27-летний форвард теперь будет защищать цвета "Барселоны", испанский клуб сообщил в своем официальном Twitter.

Стоит отметить, что Депай является соперником сборной Украины на Евро-2020. Он - один из лидеров Нидерландов и провел все 90 минут на поле против команды Андрея Шевченко.

В прошлом сезоне в активе Мемфиса накопилось 37 матчей во французской Лиге 1 за "Лион", он "наколотил" 20 мячей и занял второе место в гонке бомбардиров, пропустив вперед лишь Килиана Мбаппе. Также Депай оформил 12 голевых передач.

С 2011 по 2015 год звездный футболист выступал за ПСВ, а затем пополнил состав "Манчестер Юнайтед". Однако в Англии Депай провел всего два сезона. Детали контракта Депая с "Барселоной" пока не известны. Сейчас портал Transfermarkt поставил ценник на Мемфиса 45 миллионов евро.

✒️ Heart of a Lion

👉💙🦁❤️👈 pic.twitter.com/F7YZw6Y71m — FC Barcelona (@FCBarcelona) June 19, 2021

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Автор: Артем Будрин