Виктор Цыганков сможет выступать за "Жирону" с лета 2023 года, потому что пока имеет действующее соглашение с "Динамо".

Испанская "Жирона" подписала вингера "Динамо" Виктора Цыганкова.

Как сообщает журналист Роман Бебех, футболист уже прошел медосмотр и подписал контракт на 4 года. 16 января о трансфере объявят официально.

Цыганков сможет выступать за "Жирону" с лета 2023 года, потому что пока имеет действующее соглашение с "Динамо".

Видео дня

"Жирона" занимает 12-ю позицию в чемпионате Испании.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Цыганкова в 22 миллиона евро. Ранее стало известно, что Виктор отказался продлевать свой контракт с "Динамо", который заканчивается летом 2023 года. К Цыганкову проявлял интерес нидерландский ПСВ.

В текущем сезоне Цыганков забил 9 голов и отдал 6 результативных передач в 26 матчах за "Динамо".

Виктор Цыганков: карьера в "Динамо"

Цыганков является воспитанником винницкого футбола, но на профессиональном уровне выступал только за киевское "Динамо".

Дебютировал за первую команду "Динамо" Цыганков в возрасте 18 лет в матче Премьер-лиги против каменской "Стали" 14 августа 2016 года. А первый гол в УПЛ Цыганков забил в ворота донецкого "Олимпика".

Цыганков - самый молодой автор хет-трика в истории "Динамо": забил три мяча в ворота львовских "Карпат" в возрасте 19 лет и 256 дней.

Цыганков однажды стал чемпионом Украины в составе "Динамо" и дважды выигрывал Кубок Украины. Виктор имеет в активе 43 матча и 7 голов за национальную сборную Украины.