Виктор Цыганков может покинуть "Динамо" в зимнее трансферное окно.

Полузащитник киевского "Динамо" и сборной Украины Виктор Цыганков может продолжить свою карьеру в Нидерландах.

По информации издания De Telegraaf, в услугах 25-летнего украинца заинтересован ПСВ. Нидерландский клуб накануне объявил о продаже в "Ливерпуль" своего вингера Коди Гакпо и теперь ищет замену 23-летнему футболисту сборной Нидерландов.

Отмечается, что помимо Цыганкова ПСВ также рассматривает вариант с подписанием Эспера Карлссона с "АЗ".

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На продаже Гакпо нидерландский клуб заработает более 50 миллионов евро, а потому деньги на трансфер Цыганкова или Карлссона у клуба имеются.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Цыганкова в 22 миллиона евро. Однако, ранее стало известно, что Виктор отказался продлевать свой контракт с "Динамо", который истекает летом 2023 года.

По этой причине, нидерландский клуб может добиться скидки на трансфер украинца, поскольку этим летом лидер "Динамо" может покинуть клуб бесплатно.

В текущем сезоне Виктор Цыганков забил 9 голов и отдал 6 результативных передач в 26 матчах за "Динамо".

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