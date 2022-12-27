Коди Гакпо продолжит карьеру в английском "Ливерпуле".

Нападающий ПСВ и сборной Нидерландов Коди Гакпо продолжит карьеру в английской Премьер-лиге.

Официальный сайт нидерландского клуба подтвердил трансфер своего звездного форварда в "Ливерпуль".

В ближайшее время 23-летний футболист отправится в Англию для подписания документов и прохождения необходимых процедур перед трансфером.

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Директор ПСВ Марсель Брандс сообщил о том, что трансфер Гакпо - рекордная продажа в истории клуба.

Конкретные цифры не называются, но, по информации инсайдера Фабрицио Романо, покупка Коди Гакпо обойдется "Ливерпулю" в 50 миллионов фунтов: 37 миллионов ПСВ получит гарантировано, еще 13 миллионов в качестве бонусов.

Добавим, что Коди Гакпо прекрасно проявил себя на ЧМ-2022 в Катаре. 23-летний форвард сборной Нидерландов забил три мяча в пяти сыгранных играх.

Гакпо является воспитанником ПСВ. Он сыграл за клуб из Эйндховена 159 матчей, забил 55 мячей и сделал 50 результативных передач.

В этом сезоне Гакпо провел за ПСВ 24 матча, забил 13 голов и отдал 17 голевых передач.

Портал Transfermarkt оценивает звезду катарского мундиаля в 60 миллионов евро.

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