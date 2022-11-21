"Динамо" одержало вторую кряду победу в чемпионате Украины.

В понедельник, 21 ноября, были сыграны два поединка в рамках 14-го тура чемпионата Украины по футболу.

В первом матче игрового дня "Ингулец" принимал "Львов". Матч завершился победой хозяев со счетом 1:0.

Единственный гол в данной встрече забил форвард Максим Марусич. 29-летний футболист отличился на 45-й минуте встречи.

"Ингулец" - "Львов" - 1:0

Гол: Марусич, 45

"Ингулец": Паламарчук, Смоляков, Ковалев, Павлов (Поспелов, 46), Нагиев, Кучеренко, Кухарук, Запорожец, Клименко, Козак (Марусич, 20), Ситало (Одарюк, 85)

"Львов": Ильющенков, Грисьо, Симинин (Муравский, 53), Вовкун (Шишка, 52), Никитюк, Полегенько (Крушинский, 53), Бойко (Ременяк, 67), Васильев, Мильченко, Бугай, Ныч

Предупреждения: Клименко, 12, Марусич, 26 – Грисьо, 29, Васильев, 64, Крушинский, 81

Удаление: Грисьо, 84 (второе предупреждение)

Обзор матча:

Во втором поединке дня киевское "Динамо" играло против "Вереса". Игра проходила на стадионе "Динамо" им. Лобановского и завершилась со счетом 1:0 в пользу команды Мирчи Луческу.

Единственный и победный для "Динамо" гол на 26-й минуте забил Виктор Цыганков. Вингер "бело-синих" мастерским ударом из-за пределов штрафной положил мяч в левый от себя угол.

"Верес" - "Динамо" - 0:1

Гол: Цыганков, 26

"Верес": Когут, Гагун, Мельник, Вовченко, Е.Пасич, Клец (Курко, 85), Кучеров, Дахновский (С.Шестаков, 80), Лебеденко, В.Шарай, Гайдучик (Сергийчук, 75)

"Динамо": Бущан, Тимчик (Караваев, 65), Попов, Забарный, Дубинчак, Шепелев (Гармаш, 46), Сидорчук, Лонвейк (Андриевский, 46), Буяльский, Цыганков, Ванат (Беседин, 65)

Предупреждение: Дубинчак, 69

Обзор матча:

После 14-ти туров киевское "Динамо" идет на четвертой позиции в турнирной таблице УПЛ. В активе "бело-синих" 26 набранных очков. "Верес" заработал 17 баллов и занимает 7-ю строчку.

"Ингулец" расположился на 14-м месте с 10-ю очками, а "Львов" занимает 16-ю строчку, набрав 9 баллов.

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