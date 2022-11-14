"Днепр-1" потерял очки, но продолжает удерживать лидерство в УПЛ.

В понедельник, 14 ноября, были сыграны три заключительных поединка в рамках 13-го тура чемпионата Украины по футболу.

"Кривбасс" в гостях обыграл харьковский "Металлист" с минимальным счетом 1:0. Эта победа стала для криворожского клуба второй кряду в УПЛ.

Также в этот игровой день "Черноморец" в Одессе одержал уверенную победу над "Львовом" (2:0), а "Рух" сыграл вничью против "Миная" (1:1).

Примечательно, что в этом туре неожиданно синхронно потеряли очки "Шахтер", "Днепр-1" и "Динамо".

Результаты всех матчей 13-го тура УПЛ

"Ворскла" - "Днепр-1" - 1:1

Голы: Кравец, 67 - Пихаленок, 25

"Александрия" - "Верес" - 3:2

Голы: Мирошниченко, 18, Цуриков, 80, Костышин, 90+7 - Шестаков, 33, Гайдучук, 90+1

"Шахтер" - "Заря" - 2:2

Голы: Бондаренко, 13, Бондарь, 64 - Кирюханцев, 45+1, Булеца, 46

"Динамо" - "Колос" - 0:0

"Металлист-1925" - "Ингулец" - 2:1

Голы: Русин, 40, Безуглый, 79 - Козак, 23

"Металлист" - "Кривбасс" - 0:1

Гол: Волошин, 73

"Черноморец" - "Львов" - 2:0

Голы: Ермаков, 67, Войтиховский, 80

"Рух" - "Минай" - 1:1

Голы: Климчук , 23 - Трубочкин, 63

Турнирная положение команд в УПЛ

После 13-ти туров "Днепр-1" идет на первом месте с 32 очками. "Шахтер" продолжает идти вторым с 27 очками, в то время как "Заря" отстает на четыре балла, сыграв при этом на один матч больше.

"Александрия" занимает четвертое место, заработав 23 очка. На пятой позиции идет киевское "Динамо" с 20-ю баллами в активе.

Матчи 14-го тура украинской Премьер лиги будут сыграны с 18 по 21 ноября. Центральным поединком этого тура будет противостояние лидеров чемпионата - "Днепр-1" встретится с донецким "Шахтером". Эта игра запланирована на 19 ноября.

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