В понедельник, 14 ноября, были сыграны три заключительных поединка в рамках 13-го тура чемпионата Украины по футболу.
"Кривбасс" в гостях обыграл харьковский "Металлист" с минимальным счетом 1:0. Эта победа стала для криворожского клуба второй кряду в УПЛ.
Также в этот игровой день "Черноморец" в Одессе одержал уверенную победу над "Львовом" (2:0), а "Рух" сыграл вничью против "Миная" (1:1).
Примечательно, что в этом туре неожиданно синхронно потеряли очки "Шахтер", "Днепр-1" и "Динамо".
Результаты всех матчей 13-го тура УПЛ
"Ворскла" - "Днепр-1" - 1:1
Голы: Кравец, 67 - Пихаленок, 25
"Александрия" - "Верес" - 3:2
Голы: Мирошниченко, 18, Цуриков, 80, Костышин, 90+7 - Шестаков, 33, Гайдучук, 90+1
"Шахтер" - "Заря" - 2:2
Голы: Бондаренко, 13, Бондарь, 64 - Кирюханцев, 45+1, Булеца, 46
"Динамо" - "Колос" - 0:0
"Металлист-1925" - "Ингулец" - 2:1
Голы: Русин, 40, Безуглый, 79 - Козак, 23
"Металлист" - "Кривбасс" - 0:1
Гол: Волошин, 73
"Черноморец" - "Львов" - 2:0
Голы: Ермаков, 67, Войтиховский, 80
"Рух" - "Минай" - 1:1
Голы: Климчук , 23 - Трубочкин, 63
Турнирная положение команд в УПЛ
После 13-ти туров "Днепр-1" идет на первом месте с 32 очками. "Шахтер" продолжает идти вторым с 27 очками, в то время как "Заря" отстает на четыре балла, сыграв при этом на один матч больше.
"Александрия" занимает четвертое место, заработав 23 очка. На пятой позиции идет киевское "Динамо" с 20-ю баллами в активе.
Матчи 14-го тура украинской Премьер лиги будут сыграны с 18 по 21 ноября. Центральным поединком этого тура будет противостояние лидеров чемпионата - "Днепр-1" встретится с донецким "Шахтером". Эта игра запланирована на 19 ноября.