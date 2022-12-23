Виктор Цыганков не хочет продлевать свой контракт с киевским клубом.

Полузащитник национальной сборной Украины Виктор Цыганков с большой долей вероятности покинет киевское "Динамо".

Как сообщает телеграм-канал "Динамо Киев Inside", лидер "бело-синих" отказался продлевать контракт с клубом.

"Переговоры Суркиса и Цыганкова привели к ожидаемому результату. Т.е. ни к чему не привели. Теперь выхода для клуба ровно два - продажа по дисконту уже этой зимой или же летнее прощание бесплатно. Все предельно просто", - говорится в сообщении.

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Отметим, что действующий контракт Цыганкова с "Динамо" заканчивается летом 2023 года. Таким образом, уже этой зимой вингер "бело-синих" может договориться с новым клубом о бесплатном переходе.

Игорь Суркис убежден, что Цыганков не может просто так покинуть "Динамо" и в пример он постоянно ставит историю с Ярмоленко, который в похожей ситуации продлил контракт с киевлянами, а впоследствии был продан в дортмундскую "Борусию".

Напомним, Виктор Цыганков является воспитанником "Динамо" и выступает за первую команду киевлян с 2016 года.

В текущем сезоне вингер сыграл 23 матча во всех турнирах, забил 9 голов и выполнил 6 результативных передач.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Виктора Цыганкова в 22 миллиона евро.

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