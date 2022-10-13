Мохамед Салах стал автором самого быстрого хет-трика в истории Лиги чемпионов.

В среду, 12 октября, "Ливерпуль" в рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов играл в гостях против шотландского "Рейнджерс".

Поединок завершился разгромной победой подопечных Юргена Клоппа со счетом 7:1.

На 17-й минуте Скотт Арфилд открыл счет в поединке, но в середине первого тайма гости смогли отыграться усилиями Роберто Фирмино.

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Во второй половине встречи забивали уже только "красные": бразильский форвард мерсисайдцев вывел свою команду вперед, сделав дубль, Дарвин Нуньес забил третий мяч, Мохамеду Салаху потребовалось шесть минут, чтобы оформить хет-трик, а окончательный результат установил Харви Эллиотт.

"Рейнджерс" - "Ливерпуль" - 1:7

Голы: Арфилд, 17 - Фирмино, 24, 55, Нуньес, 66, Салах, 76, 80, 81, Эллиотт 87

"Рейнджерс": Макгрегор, Тавернье, Голдсон (Кинг, 46), Бен Дэвис, Баришич, Джек (Стивен Дэвис, 61), Ландстрем, Сакала (Матондо, 76), Арфилд, Кент (Райт, 77), Чолак (Морелос, 76)

"Ливерпуль": Алиссон, Гомес, Конате (Милнер, 79), ван Дейк, Цимикас (Робертсон, 68), Эллиотт, Хендерсон (Тьяго, 67), Фабиньо, Карвалью, Фирмино (Жота, 73), Нуньес (Салах, 69)

Предупреждение: Гомес, 90

Обзор матча:

Стоит отметить, что Мохамед Салах, забив три гола за 6 минут, установил новый рекорд Лиги чемпионов. Он стал автором самого быстрого хет-трика в истории турнира. Форвард "Ливерпуля" опередил Бафетимби Гомиса, который в 2011 году забил три гола за 8 минут, а также Майка Ньюэлла, который в 1995 году отличился трижды за 9 минут.

На данный момент "Ливерпуль" с девятью очками занимает второе место в своем квартете, отставая на три балла от "Наполи", который уже обеспечил себе место в плей-офф Лиги чемпионов. На третьей строчке идет "Аякс" с тремя пунктами. "Рейнджерс" все свои четыре матча проиграл.

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