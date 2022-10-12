Антонио Рюдигер в эпизоде с забитым голом столкнулся с вратарем "Шахтера" Анатолием Трубиным.

Во вторник, 11 октября, в рамках четвертого тура группового турнира Лиги чемпионов УЕФА донецкий "Шахтер" в номинально домашнем матче сыграл вничью с мадридским "Реалом" (1:1).

"Горняки" забили гол в дебюте второго тайма и были близки к тому, чтобы обыграть "Реал", но в компенсированное время Антонио Рюдигер забил гол в ворота Трубина и спас свою команду от фиаско.

В этом эпизоде немецкий футболист столкнулся с голкипером "Шахтера". В результате столкновения защитник "сливочных" получил рассечение - кровь залила его лицо и футболку.

Видео дня

Досталось также и украинскому вратарю. Обоим игрокам врачи долгое время оказывали помощь и перевязали головы.

Видео гола Рюдигера:

Уже после игры главный тренер "Реала" Карло Анчелотти сообщил, что по итогам инцидента Рюдигеру наложили 20 швов. Теперь его ждет медицинское обследование, которое покажет, удалось ли немцу избежать перелома.

"Рюдигер разрезал себе лоб, и это довольно серьезный порез. Он был очень серьезным в раздевалке, но все хорошо. Антонио даже хотел вернуться на поле...Он даже не догадывался, что был травмирован", - сказал Анчелотти.

После поединка Антонио Рюдигер опубликовал фото с перевязанной головой и поблагодарил болельщиков, которые волновались за его здоровье.

"Что нас не убивает, то делает нас сильнее. Со мной все хорошо, спасибо всем вам за сообщения", - написал Рюдигер в Twitter.

Также после игры с "Реалом" главный тренер "Шахтера" Игор Йовичевич рассказал о состоянии Анатолия Трубина.

"У него забинтована голова, она немного болит. Однако он вышел на своих ногах из раздевалки. Он - хороший парень и топ-вратарь. Сможет ли он сыграть против "Динамо"? Он вылеплен из такого материала, что может выдержать такие удары. Надеюсь, все будет хорошо", – сказал Йовичевич.

Дарио Срна отметил, что голкиперу "Шахтера" накладывали швы прямо в раздевалке.

"Что с Трубиным? Посмотрим. По-моему, его зашивали в раздевалке", – приводит слова хорвата Tribuna.

Шахтер - Реал Мадрид: после матча

"Шахтер" в 1-м туре текущего розыгрыша ЛЧ сенсационно разбил "РБ Лейпциг", а потом сыграл вничью с "Селтиком". "Реал" обоих этих соперников одолел.

В третьем туре мадридский "Реал" на своем поле одержал победу над "Шахтером" со счетом 2:1. Голами в составе "сливочных" отличились бразильцы Винисиус Жуниор и Родриго Гоэс. За "горняков" забил Александр Зубков.

После четырех туров "горняки" с 5 баллами занимают третье место в турнирной таблице группы F. Лидирует "Реал" - 10 баллов. На второй строчке с 6 очками идет "РБ Лейпциг", последнее место за "Селтиком" - 1 балл.

В предыдущих двух розыгрышах Лиги чемпионов "горняки" пересекались с "Реалом" на групповом этапе. В сезоне 2020/21 на тот момент команда Луиша Каштру дважды обыграла мадридский клуб на групповом раунде (3:2 и 2:0). В сезоне 2021/22 команда Роберто Де Дзерби дважды уступила "королевскому" клубу (5:0 и 2:1).

В следующем туре Лиги чемпионов "Шахтер" сыграет в гостях против "Селтика", а немецкий "РБ Лейпциг" примет на своем поле мадридский "Реал". Матчи запланированы на 25 октября.

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