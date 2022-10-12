Главной сенсацией игрового дня стало поражение "Ювентуса" в игре против "Маккаби".

Во вторник, 11 октября, состоялись поединки четвертого тура группового турнира Лиги чемпионов УЕФА.

Главной сенсацией игрового дня стало поражение туринского "Ювентуса" в игре с израильским "Маккаби" Хайфа (0:2).

Героем встречи стал полузащитник Маккаби Омер Ацили. 29-летний израильтянин отметился двумя забитыми мячами.

Видео дня

"Маккаби" Хайфа - "Ювентус" - 2:0

Голы: Ацили, 7, 42

"Маккаби": Коэн, Сундгрен, Батубинсика, Голдберг, Корню (Менахэм, 71), Лави, Мохамед (Чибота, 86), Чери, Ацили (Сек, 66), Давид (Абу Фани, 71), Пьерро (Рукавица, 86)

"Ювентус": Щесны, Сандро (Миретти, 47), Ругани, Бонуччи, Данило (Кин, 68), Маккенни (Костич, 46), Рабио, Паредес (Локателли, 46), Куадрадо, Влахович, Ди Мария (Милик, 24)

Предупреждение: Корню, Маккенни

В другом матче группы Н французский ПСЖ не смог обыграть в родных стенах португальскую "Бенфику" (1:1).

Французский клуб вышел вперед на 40-й минуте благодаря голу Мбаппе с пенальти. Гости сравняли счет на 62-й минуте благодаря точному удару с пенальти Жоау Мариу.

ПСЖ - "Бенфика" - 1:1

Голы: Мбаппе, 40 (пен.) - Жоау Мариу, 62 (пен.)

ПСЖ: Доннарумма, Данило, Маркиньос, Рамос, Хакими, Витинья (Руис, 85), Верратти, Бернат (Мукиеле, 85), Сарабия (Экитике, 74), Мбаппе (Солер, 90), Неймар

"Бенфика": Влаходимос, Ба (Жилберту, 63), А. Силва, Отаменди, Гримальдо, Флорентину (Гонсалвеш, 77), Орснес, Фернандес, Жоау Мариу (Шикиньо, 90+3), Рафа Силва (Дракслер, 77), Рамуш (Пинью, 77)

Предупреждения: Сарабия, Верратти - Отаменди, Жоау Мариу, Флорентину, Фернандес, Жилберту

Положение команд в группе Н: 1. ПСЖ - 8 (очков), 2. "Бенфика" - 8, 3. "Ювентус" - 3, 4. "Маккаби" Хайфа - 3

Английский "Манчестер Сити" в 4-м туре Лиги чемпионов неожиданно не смог обыграть в гостях "Копенгаген". Игра завершилась со счетом 0:0. Несмотря на то, что "горожане" потеряли очки в этой встрече, они уже гарантировали себе место в 1/8 финала Лиги чемпионов.

"Копенгаген" - "Манчестер Сити" - 0:0

"Копенгаген": Грабара, Лунд Йенсен, Хочолава (Дикс, 80), Бойлесен, Йелерт, Стаменич (Мукайру, 90+3), Лерагер, Кристансен, Клаессон, Гаральдссон (Йоганнессон, 59), Дарами

"Манчестер Сити": Эдерсон, Канселу, Аканджи, Ляпорт (Аке, 88), Гомес, Гюндоган, Родри, Де Брюйне (Силва, 77), Марез (Диаш, 32), Альварес, Грилиш (Фоден, 77)

Предупреждение: Йенсен, Стаменич - Диаш

Удаление: Гомес (прямая красная)

Также вничью завершился и другой матч этой группы между "Севильей" и "Боруссией" Дортмунд" (1:1).

Все голы в данной встрече фанатам удалось лицезреть в первой половине матча. На забитый мяч Куасси "Боруссия" ответила голом Беллингема.

"Боруссия" Дортмунд - "Севилья" - 1:1

Голы: Беллингем, 35 - Куасси, 18

"Боруссия" Д: Кобель, Менье (Шлоттербек, 83), Зюле, Хуммельс, Роте (Геррейро, 46), Беллингем, Озкан, Адееми (Азар, 71), Мален (Рейна, 71), Брандт, Модест (Мукоко, 64)

"Севилья": Буну, Акунья (Теллес, 71), Маркан (Хордан, 90+1), Куасси, Кармона, Сусо (Янузай, 59), Гудель, Ракитич, Навас (Монтьель, 90+1), Ламела, Эн Несири (Иско, 59)

Предупреждения: Гудель, Кармона, Озкан, Буну

Положение команд: 1. "Манчестер Сити" - 10, 2. "Боруссия" Д - 7, 3. "Севилья" - 2, 4. "Копенгаген" - 2.

Одним из центральных матчей игрового дня было противостояние "Милана" и "Челси". Игра завершилась поражением действующего чемпиона Италии со счетом 0:2. Забитые мячи на свой счет записали Жоржиньо и Пьер-Эмерик Обамеянг.

"Милан" - "Челси" - 0:2

Голы: Жоржиньо, 21, Обамеянг, 34

"Милан": Тэтэрушану, Калулу, Томори, Габбия, Эрнандес (Балло-Туре, 80), Крунич, Беннасер (Побега, 62), Браим Диас (Дест, 37), Тонали, Жиру (Ребич, 62), Рафаэл Леау (Ориги, 80)

"Челси": Аррисабалага, Джеймс (Аспиликуэта, 62), Тиаго Силва, Кулибали, Чалоба, Чилуэлл, Ковачич, Жоржиньо, Маунт (Галлахер, 46), Обамеянг (Хавертц, 79), Стерлинг (Лофтус-Чик, 62)

Предупреждения: Маунт, Жиру, Стерлинг, Габбия, Крунич, Побега, Галлахер

Удаление: Томори

В другой встрече этой группы "Динамо" Загреб и австрийский "Зальцбург" сыграли вничью 1:1.

"Динамо" Загреб - "Зальцбург" - 1:1

Голы: Любичич, 40 – Зайвальд, 12

Положение команд: 1. "Челси" - 7, 2. "Зальцбург" - 6, 3. "Милан" - 4, 4. "Динамо" Загреб - 4.

В группе F донецкий "Шахтер" в номинально домашней игре сыграл вничью с "Реалом" (1:1).

На старте второго тайма команде Игоря Йовичевича удалось выйти вперед - как и в первой игре команд отличился Александр Зубков. Сравнял счет в игре Антонио Рюдигер на 90+5 минуте встречи.

"Шахтер" - "Реал" - 1:1

Голы: Зубков, 46 - Рюдигер, 90+5

"Шахтер": Трубин, Конопля, Бондарь, Матвиенко, Михайличенко, Степаненко, Зубков (Тейлор, 82), Бондаренко, Судаков (Джурасек, 81), Мудрик (Петряк, 85), Траоре (Сикан, 77)

"Реал": Лунин, Васкес, Начо, Рюдигер, Менди (Алаба, 68), Вальверде (Камавинга, 57), Чуамени (Модрич, 57), Кроос, Родриго (Асенсио, 68), Бензема, Азар (Винисиус, 57)

Предупреждения: Конопля, Бондаренко - Кроос

В параллельном матче группы F шотландский "Селтик" уступил немецкому "РБ Лейпциг" (0:2). Голами в составе "Лейпцига" отметились Вернер и Форсберг, которые забили в заключительной части поединка.

"Селтик" - "Лейпциг" - 0:2

Голы: Вернер, 75, Форсберг, 84

Положение команд: 1. "Реал" - 10, 2. "РБ Лейпциг" - 6, 3. "Шахтер" - 5, 4. "Селтик" - 1.

Видео всех голов игрового дня:

Добавим, что игры пятого тура группового турнира Лиги чемпионов УЕФА запланированы на 25 октября.

В следующем туре Лиги чемпионов "Шахтер" сыграет в гостях против "Селтика", а немецкий "РБ Лейпциг" примет на своем поле мадридский "Реал".

Вас также могут заинтересовать новости: