Ришарлисон отличился потрясающим голом в матче против Сербии.

18 декабря в Катаре завершился 22-й в истории чемпионат мира по футболу.

По итогам турнира Международная федерация футбола (ФИФА) на своем официальном сайте объявила имя автора лучшего гола этого мундиаля.

Победителем в данной номинации стал нападающий сборной Бразилии и лондонского "Тоттенхэма" Ришарлисон.

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Бразилец забил потрясающий гол ударом через себя в матче 1-го тура группового этапа мундиаля со сборной Сербии.

Видео гола Ришарлисона:

Забитый мяч бразильца был выбран лучшим по итогам голосования, опередив голы Салема Аль-Давсари (Саудовская Аравия), Коди Гакпо (Нидерланды), Энцо Фернандеса (Аргентина), Венсана Абубакара (Камерун), Луиса Чавеса (Мексика), Килиана Мбаппе (Франция), Пэка Сын Хо (Южная Корея), Неймара (Бразилия) и самого Ришарлисона (гол Южной Корее в 1/8 финала).

Напомним, победителем ЧМ-2022 в Катаре стала национальная сборная Аргентины. В финале турнира "альбиселесте" победили в серии пенальти сборную Франции. Основное и дополнительное время матча завершилось вничью со счетом 3:3.

Лучшим футболистом турнира был признан капитан и нападающий сборной Аргентины Лионель Месси. Лучшим бомбардиром турнира с 8 голами стал форвард сборной Франции Килиан Мбаппе.

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