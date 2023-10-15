Анатолий Трубин подвел итоги матча против Северной Македонии.

В субботу, 14 октября, сборная Украины выиграла у Северной Македонии в рамках 8-го тура отбора на ЧЕ-2024 по футболу.

Один из главных героев этой встречи Анатолий Трубин прокомментировал победу "сине-желтых", а также оценил гол Александра Караваева, который поставил точку в игре.

"Конечно, приятно, что болельщики выбрали меня "Львом матча". Но главное, что команда победила и каждый футболист сделал максимальный вклад. Все старались, пытались, были ошибки, но как настоящая команда, единая нация и страна мы боролись. Мы заслужили на эту победу и будем готовиться дальше.

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Без ударов не бывает голов. Сказал Судакову, что он забил классный гол. Эту удачу нужно было заслужить. Он работает над собой, поэтому я очень рад за него, пусть забивает как можно больше голов. Сейв голкипера Северной Македонии? Это был сейв элитного уровня. Очень классный удар, очень классный сейв. Поаплодировал как Георгию, так и вратарю соперника.

После забитого гола, последние десять-пятнадцать минут первого тайма и в начале второго - было очень сложно. Сопернику было нечего терять, они давили, но у нас были и свои моменты. Но Караваев исполнил Месси, классно прокинул и пробил. Он увидел, что голкипера нет в воротах - это футбольный интеллект. Это классный уровень. Футболист, который вышел на последних минутах, отдался на максимум. Только так будет командный успех.

Сейчас есть время порадоваться. Хорошо, что игра была не поздним вечером, у нас будет больше времени восстановиться. Нужно забывать эту победу, впереди две важные игры и все зависит только от нас", - приводит слова Трубина официальный сайт УАФ.

Напомним, сборная Украины выиграла у Северной Македонии со счетом 2:0 во многом благодаря надежной игре Анатолия Трубина, который совершил несколько выдающихся сейвов в этой игре. По итогам матча голкипер получил награду "Лев матча", которая вручается лучшему футболисту встречи по мнению болельщиков.

За шесть матчей сборная Украины заработала 10 очков и занимает третье место в турнирной таблице группы C. Столько же очков и у Италии, которая идет второй. Лидирует в группе Англия с 13 баллами. У Северной Македонии 7 очков, она занимает четвертое место. На последней строчке идет Мальта, не набравшая ни одного очка.

В следующем туре отбора на Евро-2024 сборная Украины сыграет против Мальты. Встреча состоится 17 октября.

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