Анатолий Трубин / фото УАФ

В субботу, 14 октября, сборная Украины выиграла у Северной Македонии в рамках 8-го тура отбора на ЧЕ-2024 по футболу

Один из главных героев этой встречи Анатолий Трубин прокомментировал победу "сине-желтых", а также оценил гол Александра Караваева, который поставил точку в игре. 

"Конечно, приятно, что болельщики выбрали меня "Львом матча". Но главное, что команда победила и каждый футболист сделал максимальный вклад. Все старались, пытались, были ошибки, но как настоящая команда, единая нация и страна мы боролись. Мы заслужили на эту победу и будем готовиться дальше.

Видео дня

Без ударов не бывает голов. Сказал Судакову, что он забил классный гол. Эту удачу нужно было заслужить. Он работает над собой, поэтому я очень рад за него, пусть забивает как можно больше голов. Сейв голкипера Северной Македонии? Это был сейв элитного уровня. Очень классный удар, очень классный сейв. Поаплодировал как Георгию, так и вратарю соперника.

После забитого гола, последние десять-пятнадцать минут первого тайма и в начале второго - было очень сложно. Сопернику было нечего терять, они давили, но у нас были и свои моменты. Но Караваев исполнил Месси, классно прокинул и пробил. Он увидел, что голкипера нет в воротах - это футбольный интеллект. Это классный уровень. Футболист, который вышел на последних минутах, отдался на максимум. Только так будет командный успех.

Александр Караваев наносит тот самый результативный удар / фото УАФ

Сейчас есть время порадоваться. Хорошо, что игра была не поздним вечером, у нас будет больше времени восстановиться. Нужно забывать эту победу, впереди две важные игры и все зависит только от нас", - приводит слова Трубина официальный сайт УАФ

Напомним, сборная Украины выиграла у Северной Македонии со счетом 2:0 во многом благодаря надежной игре Анатолия Трубина, который совершил несколько выдающихся сейвов в этой игре. По итогам матча голкипер получил награду "Лев матча", которая вручается лучшему футболисту встречи по мнению болельщиков. 

За шесть матчей сборная Украины заработала 10 очков и занимает третье место в турнирной таблице группы C. Столько же очков и у Италии, которая идет второй. Лидирует в группе Англия с 13 баллами. У Северной Македонии 7 очков, она занимает четвертое место. На последней строчке идет Мальта, не набравшая ни одного очка. 

В следующем туре отбора на Евро-2024 сборная Украины сыграет против Мальты. Встреча состоится 17 октября. 

Вас также могут заинтересовать новости: