Первый матч команд завершился минимальной победой "сине-желтых".

Во вторник, 17 октября, сборная Украины сыграет против национальной команды Мальты в рамках 8-го тура отбора на ЧЕ-2024 по футболу.

Игра пройдет на Национальном стадионе в городе Та-Кали.

В рамках квалификации Евро-2024 сборная Украины сыграла шесть матчей (три победы, одна ничья и два поражения). В прошлом туре отборочного турнира подопечные Сергея Реброва выиграли у Северной Македонии со счетом 2:0. Победу "сине-желтым" принесли голы Георгия Судакова и Александра Караваева.

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Мальта также сыграла уже шесть игр в рамках квалификации Евро-2024 - все шесть матчей команда проиграла с общим счетом 1:15. В рамках 7-го тура мальтийцы с разгромным счетом проиграли Италии (0:4).

Первый матч команд в рамках текущего отбора состоялся 19 июня в рамках 4-го тура. "Сине-желтые" выиграли со счетом 1:0 благодаря голу Виктора Цыганкова. Отметим, что во втором матче против Мальты Цыганков не сыграет. Вингер "Жироны" получил травму в матче против мадридского "Реала" и пропускает октябрьские матчи сборной Украины.

В игре с Мальтой также из-за травм не смогут сыграть Сергей Кривцов и Андрей Ярмоленко. Кроме того, "сине-желтым" не поможет в этой игре Руслан Малиновский, который был дисквалифицирован из-за перебора желтых карточек.

Мальта - Украина: прогноз

Безоговорочным фаворитом матча является сборная Украины. Ставки на победу "сине-желтых" принимаются с коэффициентом 1,28. Победа Мальты оценивается коэффициентом 14,00. Ничья - 5,50.

По мнению аналитиков, в матче Мальты и Украины будет забито не менее двух голов. Поставить на общий тотал голов больше 2,5 можна с коэффициентом 1,82. Тотал голов меньше 2,5 - коэффицент 2,05.

Наиболее вероятным исходом встречи, по мнению экспертов, является победа сборной Украины со счетом 2:0. На такой результат ставки принимаются с коэффициентом 5,50.

Добавим, что в этот же день в другом матче группы C в рамках 8-го тура сборная Италии сыграет против Англии. Оба матча начнутся в 21:45 по киевскому времени.

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