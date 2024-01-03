Центральным поединком этого тура станет дуэль "Жироны" и мадридского "Атлетико".

Со 2 по 4 января будут сыграны матчи 19-го тура испанской Ла Лиги сезона-2023/24.

"Валенсия" Романа Яремчука одержала победу над "Вильярреалом" (3:1). Один из голов забил украинский нападающий.

"Жирона", цвета которой защищают Довбик и Цыганков, сыграет против мадридского "Атлетико". Этот матч станет центральным в этом туре.

Видео дня

"Реал" Андрея Лунина сыграет в 19-м туре против "Мальорки".

Каталонская "Барселона" в гостях встретится с "Лас-Пальмасом".

Испанская Ла Лига: результаты матчей 19-го тура

Вторник, 2 января

"Валенсия" - "Вильярреал" - 3:1

"Реал Сосьедад" - "Алавес" - 1:1

"Хетафе" - "Райо Вальекано" - 0:2

Среда, 3 января

18:00 "Гранада" - "Кадис"

20:15 "Реал" - "Мальорка"

20:15 "Сельта" - "Бетис"

22:30 "Жирона" - "Атлетико"

Четверг, 4 января

18:00 "Осасуна" - "Альмерия"

20:15 "Севилья" - "Атлетик"

22:30 "Лас-Пальмас" - "Барселона

Положение команд в турнирной таблице Ла Лиги

Лидируют в турнирной таблице чемпионата Испании мадридский "Реал" и "Жирона" - по 45 набранных очков. На третьей и четвертой позициях расположились "Атлетико" и "Барселона" - по 38 баллов.

В зоне вылета находятся: "Сельта" (18-е место, 13 очков), "Гранада" (19-е место, 8 очков), "Альмерия" (20-е место, 5 очков).

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