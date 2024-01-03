Со 2 по 4 января будут сыграны матчи 19-го тура испанской Ла Лиги сезона-2023/24.
"Валенсия" Романа Яремчука одержала победу над "Вильярреалом" (3:1). Один из голов забил украинский нападающий.
"Жирона", цвета которой защищают Довбик и Цыганков, сыграет против мадридского "Атлетико". Этот матч станет центральным в этом туре.
"Реал" Андрея Лунина сыграет в 19-м туре против "Мальорки".
Каталонская "Барселона" в гостях встретится с "Лас-Пальмасом".
Испанская Ла Лига: результаты матчей 19-го тура
Вторник, 2 января
- "Валенсия" - "Вильярреал" - 3:1
- "Реал Сосьедад" - "Алавес" - 1:1
- "Хетафе" - "Райо Вальекано" - 0:2
Среда, 3 января
- 18:00 "Гранада" - "Кадис"
- 20:15 "Реал" - "Мальорка"
- 20:15 "Сельта" - "Бетис"
- 22:30 "Жирона" - "Атлетико"
Четверг, 4 января
- 18:00 "Осасуна" - "Альмерия"
- 20:15 "Севилья" - "Атлетик"
- 22:30 "Лас-Пальмас" - "Барселона
Положение команд в турнирной таблице Ла Лиги
Лидируют в турнирной таблице чемпионата Испании мадридский "Реал" и "Жирона" - по 45 набранных очков. На третьей и четвертой позициях расположились "Атлетико" и "Барселона" - по 38 баллов.
В зоне вылета находятся: "Сельта" (18-е место, 13 очков), "Гранада" (19-е место, 8 очков), "Альмерия" (20-е место, 5 очков).