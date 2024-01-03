Роман Яремчук забил дебютный гол в чемпионате Испании по футболу.

Во вторник, 2 января, состоялся поединок 19-го тура испанской Ла Лиги, в котором "Валенсия" принимала "Вильярреал".

Игра проходила на стадионе "Месталья" и завершилась уверенной победой "летучих мышей".

Счет в игре был открыт на 4-й минуте - украинский нападающий Роман Яремчук мощным ударом отправил мяч в сетку ворот соперника после передачи Хосе Гая. На 27-й минуте преимущество "Валенсии" удвоил Пепелу, реализовав пенальти. На 57-й минуте Пепелу оформил дубль и довел счет до разгромного. "Вильярреалу" удалось отыграть один мяч на 73-й минуте - Жерар Морено забил с передачи Ильяса Ахомаша.

Видео дня

"Валенсия" - "Вильярреал" - 3:1

Голы: Яремчук, 4, Пепелу, 27 пен, 57 пен - Жерар Морено, 73

"Валенсия": Мамардашвили, Фулькье, Москера, Паулиста, Гая (Васкес, 78), Фран Перес (Гасеровский, 86), Гильямон, Пепелу, Канос (Диего Лопес, 69), Дуро (Альберто Мари, 86), Яремчук (Герра, 69)

"Вильярреал": Йоргенсен, Альти (Фемения, 78), Альбиоль (Байи, 70), Куэнка, Альберто Морено (Тригейрос, 78), Парехо, Капу (Бреретон, 65), Терратс, Ахомаш, Жерар Морено, Моралес (Коклен, 65)

Предупреждения: Гая, 63, Диего Лопес, 74 - Байи, 37, Парехо, 49, Капу, 56, Терратс, 80, Куэнка, 90+3

Обзор матча:

Украинский форвард "Валенсии" Роман Яремчук вышел на поле в стартовом составе и отыграл 69 минут, после чего был заменен на Хавьера Герра.

Гол в этой игре стал для украинца первым в чемпионате Испании и вторым в футболке "Валенсии".

Статистический портал WhoScored оценил игру Яремчука в 8,2 балла. Это вторая лучшая оценка среди всех игроков, которые приняли участие в матче.

"Валенсия" набрала 26 очков и подяналась на 9-е место в турнирной таблице испанской Ла Лиги. "Вильярреал" с 19 баллами идет на 13-й строчке.

В следующем туре чемпионата Испании "Валенсия" сыграет против "Кадиса", а "Вильярреал" встретится с "Лас-Пальмасом".

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