Победу мадридскому гранду принес точный удар Антонио Рюдигера.

В среду, 3 января, состоялся поединок 19-го тура испанской Ла Лиги, в котором мадридский "Реал" принимал "Мальорку".

Игра проходила на стадионе "Сантьяго Бернабеу" и завершилась победой хозяев поля.

Исход этой встречи решил единственный гол, автором которого стал Антонио Рюдигер. Немецкий защитник забил на 78-й минуте после навеса с углового в исполнении Луки Модрича.

Видео дня

"Реал" - "Мальорка" - 1:0

Гол: Рюдигер, 78

"Реал": Лунин, Карвахаль, Рюдигер, Чуамени, Фран Гарсия, Кроос (Хоселу, 67), Вальверде, Модрич (Себальос, 86), Беллингем, Винисиус (Браим Диас, 60), Родриго (Васкес, 86)

"Мальорка": Райкович, Маффео, Гонсалес, Раильо, Настасич, ван дер Хейден (Лато, 46), Антонио Санчес (Ндиай, 83), Морланес (Маскарель, 73), Саму Кошта, Дани Родригес (Дардер, 73), Ларин (Абдон, 73)

Предупреждения: Родриго, 35, Лунин, 45+2 - ван дер Хейден, 1, Настасич, 62, Маффео, 70

Видео гола:

Отметим, что ворота "Реала" в этой игре защищал украинский вратарь Андрей Лунин. Статистический портал Sofascore оценил игру украинца в 6,7 балла.

Мадридский "Реал" набрал 48 очков и занимает в турнирной таблице чемпионата Испании первое место. "Мальорка" с 18 баллами идет на 14-й позиции.

В следующем туре испанской Ла Лиги мадридский "Реал" сыграет против "Атлетико", а "Мальорка" встретится с "Сельтой".

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