Артем Довбик в этой игре отличился голевой передачей на Дейли Блинда.

В среду, 3 января, состоялся центральный поединок 19-го тура испанской Ла Лиги, в котором "Жирона" принимала мадридский "Атлетико".

Встреча команда прошла на стадионе "Монтиливи" и завершилась победой хозяев поля.

Счет в этой игре был открыт уже на 2-й минуте - нападающий "Жироны" Валери забил с передачи Пабло Торре. На 14-й минуте "Атлетико" удалось отыграться - Альваро Мората отличился после передачи Антуана Гризманна. На 26-й минуте Савио во второй раз вывел каталонцев вперед. А на 39-й минуте Дейли Блинд увелечили преимущество "бело-красных", забив третий мяч в ворота гостей после скидки Артема Довбика.

Видео дня

На 44-й минуте игры Альваро Мората оформил дубль и сократи разрыв в счете. Ассистировал ему Родриго Де Пауль. На 54-й минуте эта пара создала еще один гол - Де Пауль отдал пас, а Мората оформил хет-трик и сравнял счет. На 90+1-й минуте полузащитник "Жироны" Иван Мартин забил четвертый мяч в ворота "Атлетико". Ассистировал ему Порту.

"Жирона" - "Атлетико" - 4:3

Голы: Валери, 2, Савио, 26, Блинд, 39, Мартин, 90+1 - Мората, 14, 44, 54

Видео гола Блинда с передачи Довбика:

Украинский нападающий Артем Довбик вышел на эту игру в основном составе "Жироны" и отыграл 67 минут. Статистический портал Sofascore оценил игру украинца в 7,1 балла.

После 19-ти туров "Жирона" с 48 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании. Мадридский "Атлетико" имеет в своем активе 38 баллов и занимает третью строчку.

В следующем туре испанской Ла Лиги "Атлетико" встретится с мадридским "Реалом", а "Жирона" сыграет против "Альмерии".

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