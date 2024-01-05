После 19-ти туров "Барселона" занимает третье место в турнирной таблице Ла Лиги.

В четверг, 4 января, состоялся поединок 19-го тура испанской Ла Лиги, в котором "Лас-Пальмас" принимал "Барселону".

Игра проходила на стадионе "Гран Канария" и завершился победой каталонского клуба.

Счет в игре был открыт в начале первого тайма - нападающий "Лас-Пальмаса" Мунир Эль-Хаддади забил с передачи Сандро Рамиреса. В начале второго тайма "Барселоне" удалось отыграться - Ферран Торрес отличился после передачи Серхи Роберто. Победу каталонцы вырвали в компенсированное время - на 90+3-й минуте Илкай Гюндоган реализовал пенальти.

Видео дня

"Лас-Пальмас" - "Барселона" - 1:2

Голы: Эль-Хаддади, 12 - Торрес, 56, Гюндоган, 90+3 пен

Видео голов:

После 19-ти туров в активе "Барселоны" 41 набранное очко. Каталонский клуб занимает третью позицию в турнирной таблице чемпионата Испании. "Лас-Пальмас" с 25 баллами идет на 10-й строчке.

В следующем туре испанской Ла Лиги "Барселона" сыграет против "Бетиса", а "Лас-Пальмас" встретится с "Вильярреалом".

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