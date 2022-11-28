Лишь форварды, вышедшие на замену, забивали голы.

В воскресенье, 27 ноября, в рамках второго тура группового раунда чемпионата мира по футболу, который проходит в Катаре, состоялся топ-поединок. Сборная Испании встречалась с национальной командой Германии.

Первый тайм прошел без голов, однако во второй половине встречи тренеры выпустили нападающих, Альваро Морату и Никласа Фюллькруга, которые и забили голы.

Испания - Германия - 1:1

Видео дня

Голы: Мората, 62 - Фюллькруг, 83

Испания: Симон – Альба (Бальде, 82), Родри, Ляпорт, Карвахаль – Педри, Бускетс, Гави (Коке, 66) – Ольмо (Уильямс, 66), Асенсио, Торрес (Мората, 54)

Германия: Нойер – Раум (Шлоттербек, 87), Рюдигер, Зюле, Керер (Клостерманн, 70) – Горецка, Киммих – Мусиала, Гюндоган (Сане, 69), Гнабри (Хофманн, 85) – Мюллер (Фюллькруг, 70)

Видео обзор матча Испания - Германия

В следующем туре сборная Испании сыграет против Японии, а национальная команда Германии померится силами с Коста-Рикой. На этот момент после 2-х туров турнирное положение следующее: Испания - 4 очка, Япония - 3, Коста-Рика - 3, Германия - 1.

Для выхода в плей-офф турнира немцам необходимо в последнем туре обыгрывать Коста-Рику, однако даже этот результат может оставить команду вне 1/8 финала – в случае, если Япония не проиграет Испании и будет иметь большее количество забитых при одинаковой разнице голов.

Напомним, в первом туре Испания уничтожила Коста-Рику со счетом 7:0, а Германия сенсационно уступила Японии.

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