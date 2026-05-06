В составе команды уже выступает российский вратарь Матвей Сафонов.

Французский футбольный клуб ПСЖ решил усилить линию полузащиты и оформить трансфер российского футболиста Алексея Батракова, который играет за московский клуб "Локомотив". За этот клуб уже выступает защитник сборной Украины Илья Забарный.

Как сообщает Sport.ua, спортивный директор парижского клуба Луиш Кампуш намерен посетить столицу России, чтобы провести переговоры о переходе 20-летнего полузащитника. Визит состоится после завершения выступлений ПСЖ в Лиге чемпионов.

Отмечается, что Батраков провел 35 матчей в составе московской команды, в которых забил 17 голов и отдал 12 ассистов. Трансферная стоимость полузащитника составляет 25 миллионов евро.

Видео дня

В то же время в составе ПСЖ уже выступает российский голкипер Матвей Сафонов.

Украинец и россиянин в ПСЖ

Как сообщалось, ранее Забарный отмечал, что россияне – это "агрессоры, которые тщетно пытаются уничтожить украинскую свободу и независимость", и что он не поддерживает "никаких отношений ни с одним россиянином".

Футболист также подчеркнул, что полностью поддерживает полную изоляцию российского футбола по всему миру до тех пор, пока не закончится война.

Впоследствии журналист и комментатор Роберто Моралес высказал мнение, что ПСЖ не будет прощаться с Сафоновым из-за присутствия в команде Забарного.

Комментатор добавил, что в свое время парижский клуб приобрел Сафонова, рассчитывая на него как на второго вратаря в команде, а Забарный должен был быть готов к этому при переходе в ПСЖ.

Вас также могут заинтересовать новости: