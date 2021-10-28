Шахтеру будет непросто удержать Соломона в зимнее трансферное окно.

Молодой хавбек донецкого "Шахтера" и сборной Израиля Манор Соломон пользуется большим спросом на трансферном рынке среди клубов английской Премьер лиги.

Еще до перехода 22-летнего атакующего хавбека в украинский клуб, интерес к нему проявлял "Манчестер Сити", который до сих пор следит за выступлениями израильтянина.

Читайте такжеШахтер разгромил Черноморец на пути к 1/4 финала Кубка Украины (видео)Помимо "горожан", заинтересованы в переходе Соломона лондонский "Арсенал" и "Астон Вилла", которые давно следят за игроком "Шахтера" и уже вели переговоры с донецким клубом в минувшее трансферное окно. Тем не менее, эти клубы ожидают, что смогут договориться с руководством "горняков" по трансферу Соломона в январе.

Кроме того, активно наблюдают за ситуацией вокруг Манора Соломона еще "Тоттенхэм", "Эвертон", "Брайтон" и "Саутгемптон", сообщает издание TeamTalk.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость израильского вингера в 20 млн евро, что является более чем подьемной суммой для любого клуба АПЛ. Действующий контракт Соломона с "Шахтером" рассчитан до конца 2023 года.

В нынешнем сезоне Манор сыграл за "горняков" 10 матчей в рамках чемпионата Украины, забив два гола и отдав один ассист. Еще два матча вингер сыграл в текущем розыгрыше Лиги чемпионов, результативными действиями не отличался.

Карьера Манора Соломона в "Шахтере":

Соломон пришел в "Шахтер" 11 января 2019 года. Контракт был подписан на 5 лет.

Дебютировал за "Шахтер" израильтянин 14 февраля 2019 в матче Лиги Европы с "Айнтрахтом".

В украинской Премьер лиге Соломон дебютировал в 25 февраля 2019 в матче с "Александрией".

В составе "Шахтера" Соломон дважды ставал чемпионом Украины (2018/19, 2019/20), выигрывал кубок страны (2019) и Суперкубок (2021).

Автор: Владимир Медяник