По мнению Юрия Вернидуба, украинское общество уже не примет никогда ни Тимощука, ни Ордеца.

Главный тренер "Кривбасса" Юрий Вернидуб раскритиковал Анатолия Тимощука и Ивана Ордеца, которые остались работать в России после начала полномасштабной войны.

"Я не хочу говорить об этих людях вообще. Это - больные люди. Они свой выбор сделали. Хотя Тимощук очень много говорит о том, что, мол, как же так, почему все его награды аннулировали... а чего он ждал?! Возможно, еще что-то добавят? За то, что он сейчас находится в питерском "Зените" и работает на агрессора? Думаю, здесь все закономерно, все справедливо", - сказал Вернидуб для SportArena.

По мнению Вернидуба, украинское общество уже не примет никогда ни Тимощука, ни Ордеца.

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"Не понимаю футболистов, которые после 2014 года уехали играть в Россию. И никогда не пойму. Почему именно туда? Разве не было других вариантов? Куда угодно езжайте, чтобы "сорвать" свое – но только не в Россию. Мне от этих моментов очень тяжело. Да, Ордец с началом полномасштабной войны все же набрался смелости и ушел оттуда, играет сейчас в Германии. Но если он захочет вернуться в Украину – его общество уже не примет. Никогда. Ни его, ни Тимощука", – добавил Вернидуб.

Напомним, что Тимощука официально вычеркнули из истории украинского футбола. Он работает помощником главного тренера питерского "Зенита".

Ордец лишь летом 2022 года покинул Россию и стал игроком немецкого "Бохума".

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