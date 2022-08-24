Юрий Вернидуб прокомментировал поражение "Кривбасса" в 1-м туре чемпионата Украины.

Во вторник, 23 августа, в рамках первого тура чемпионата Украины по футболу "Кривбасс" проиграл в гостях "Колосу".

Главный тренер криворожского клуба Юрий Вернидуб, который получил красную карточку в этой игре, прокомментировал результат встречи.

В частности, наставник "Кривбасса" поздравил соперника с победой, но и упрекнул судейскую бригаду.

"Особенно комментировать ничего не хотелось бы. Поздравляю "Колос" с победой. К сожалению, мы проиграли.

Скажу одно: три года я не работал в чемпионате Украины – ничего не меняется. Все как было, так и осталось. Те люди, которые следят за футболом, понимают, о чем я говорю.

Ребята старались. И в первом тайме они играли так, как мы и условились. Хотя игра не была быстрой, но мы владели инициативой. Пропустили гол со стандарта, затем во втором начали двигаться. Наверное, вспомнили, что нужно играть. Начали появляться какие-то моменты, но, к сожалению, не смогли их реализовать. Хотя и у "Колоса" было два опасных стандарта. Вот и весь футбол. А так постоянные свистки: только начинаем атаку, то не там мяч бросил, то не там поставил. Я думаю, так в хороших чемпионатах не судят, а судят немного по-другому. Дают возможность, чтобы развивался темп игры. В этом и есть интерес футбола, чтобы он был быстрым. Там где надо арбитр не свистит, там где не надо – свистит. Все наоборот", - приводит слова Вернидуба официальный сайт "Кривбасса".

Кроме того, Юрий Вернидуб отдельно поблагодарил Вооруженные силы Украины за это, что они продолжают отчаянно защищать землю от российских оккупантов.

"Почти девять месяцев не было чемпионата Украины. Всем тяжело начинать. Надо отдать должное нашим славным Вооруженным силам Украины, которые сейчас защищают нашу землю от оккупантов и дают нам право проводить эти матчи. Снимаю перед ними шляпу, ведь знаю, как это и что это такое.

Слава Украине! Слава нашим защитникам! Слава нашим живым героям. Слава героям, которых с нами нет. Но они всегда будут в наших сердцах", - сказал Вернидуб.

Добавим, что в следующем туре УПЛ "Кривбасс" сыграет против донецкого "Шахтера". Игра запланирована на 28 августа. "Колос" во втором туре УПЛ встретиться с "Рухом".

УПЛ: результаты 1-го тура

Новый сезон УПЛ стартовал матчем "Шахтер" - "Металлист-1925", который сенсационно завершился вничью.

Луганская "Заря" в матче первого тура уверенно разобралась с "Ворсклой" (3:1).

"Верес" одержал минимальную победу со счетом 1:0 над "Черноморцем".

"Колос" победил на своем поле "Кривбасс" (1:0).

Еще один матч первого тура УПЛ будет сыгран 24 августа. Львовский "Рух" сыграет против харьковского "Металлиста". Начало игры в 15:00.

Напомним, все матчи чемпионата Украины по футболу в условиях военного времени проходят без зрителей.

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