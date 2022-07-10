Иван Ордец усилил состав "Бохума" из Бундеслиги.

Бывший футболист донецкого "Шахтера" и национальной сборной Украины Иван Ордец подписал контракт с "Бохумом".

Об этом сообщил официальный сайт немецкого клуба.

Соглашение с клубом Бундеслиги рассчитано на один год. 30-летний футболист воспользовался правилом ФИФА и приостановил контракт с московским "Динамо", срок действия которого был рассчитан до 2024 года.

По итогам минувшего сезона немецкой Бундеслиги "Бохум" набрал 42 очка и занял 13-е место в турнирной таблице чемпионата.

В российском чемпионате Ордец провел три года своей карьеры. С момента начала войны, уроженец Ближнего Донецкой области молчаливо поддержал нападение РФ на свою Украину. Кроме того, он засветился на корпоративе по случаю окончания сезона, где веселился вместе с партнерами.

Иван Ордец: карьера

Ордец является воспитанником "Шахтера". Кроме "горняков", в Украине он выступал за "Мариуполь".

Иван Ордец провел 99 поединков за "Шахтер", в которых забил четыре гола и сделал три ассиста. За "Мариуполь" сыграл 40 матчей и забил три гола.

В составе "Динамо" сыграл 67 матчей, в которых забил пять голов.

За сборную Украины Ордец сыграл в 12 матчах, забив 1 гол. Но после переезда в Россию защитник перестал вызываться в главную команду страны.

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