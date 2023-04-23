Уже не рассматривается кандидатура Луиса Энрике, который ранее работал со сборной Испании.

Футболисты "Челси" положительно воспримут назначение Маурисио Почеттино главным тренером команды.

Как сообщает The Telegraph, футболисты одобрительно отреагировали на новости о возможном назначении аргентинца. Они положительно относятся к такой возможности и ждут возможности поработать с ним. Ранее сообщалось, что именно он является главным претендентом на работу с "Челси", и переговоры с клубом проходят успешно.

Последним клубом 51-летнего специалиста был ПСЖ, который он покинул в 2022 году. Также он тренировал "Тоттенхэм", "Саутемптон" и "Эспаньол". В настоящее время и. о. главного тренера является Фрэнк Лэмпард. Он заменил уволенного Грэма Поттера.

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До этого сообщалось, что возглавить "Челси" отказался бывший тренер "Баварии" Юлиан Нагельсманн. Также уже не рассматривается кандидатура Луиса Энрике, который ранее работал со сборной Испании.

Маурисио Почеттино: тренерская карьера

Под руководством аргентинского тренера ПСЖ провел 84 матча, с ним парижане стали обладателями Кубка и Суперкубка Франции по футболу, а также завоевали исторический 10-й титул чемпиона Лиги 1.

Аргентинец также тренировал "Эспаньол" (2009-2012), "Саутгемптон" (2013-2014) и "Тоттенхэм" (2014-2019).

"Тоттенхэм" под руководством Почеттино занимал второе и дважды третье место в АПЛ, а также впервые в своей истории дошел до финала Лиги чемпионов в 2019 году, уступив там "Ливерпулю".

Он был уволен из "Тоттенхэма" в ноябре 2019 года после ряда неудачных результатов.