Лондонцы уступили команде бывшего тренера "Шахтера".

В рамках 31-го тура Английской Премьер-лиги "Челси" принимал на собственном стадион "Стэмфорд Бридж" "Брайтон". Поединок проходил в субботу, 15 апреля, и завершился со счетом 1:2.

Первый гол в матче на 13-й минуте забил полузащитник Конор Галлахер. Результативную передачу на него сделал украинский полузащитник Михаил Мудрик, вышедший в стартовом составе впервые за три матча.

"Брайтон" сумел отыграться еще до перерыва благодаря голу, а во втором тайме вышел вперед. "Чайки" довели матч до победного конца.

Видео дня

"Челси" - "Брайтон" 1:2

Голы: Галлахер (13) – Уелбек (42), Энсисо (69)

Для Мудрика этот матч стал первым в его карьере за "Челси", в котором он провел на поле все 90 минут. Всего на его счету две результативные передачи в 11 поединках в составе лондонцев.

Отметим, что с показателем в два голевых паса 22-летний украинец делит первую строчку лучших ассистентов "аристократов" в этом сезоне АПЛ еще с шестью другими одноклубниками.

Интересно, что Мудрик сегодня противостоял своему бывшему тренеру Роберто Де Дзерби. Итальянец возглавил "Брайтон "в сентябре прошлого года, а тренировал "Шахтер" в сезоне 2021/2022 гг..

"Челси" после третьего поражения подряд остался на 11 месте с 39-ю очками. "Брайтон" продолжает находиться на седьмой позиции с 49-ю зачетными баллами.

Напомним, что Мудрик перешел в "Челси" в январе 2023-го года. Лондонский клуб заплатил за игрока "Шахтеру" 70 млн евро. Еще 30 млн евро "горняки" могут получить бонусами.

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