Победу "Реалу" принесли голы Бензема и Асенсио.

В среду, 12 апреля, состоялся первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов между "Реалом" и лондонским "Челси".

Игра проходила в Мадриде на стадионе "Сантьяго Бернабеу" и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля.

Первый гол в игре был забит в первом тайме - на 22-й минуте встречи Карим Бензема удачно сыграл в чужой штрафной, отправив мяч в пустые ворота после скидки Винисиуса Жуниора.

Видео дня

На 59-й минуте матча "Челси" остался в меньшинстве - за фол последней надежды был удален с поля Бен Чилвелл.

На 74-й минуте игры "Реалу" удалось удвоить преимущество в счете - после розыгрыша углового красивым ударом с линии штрафной забил Марко Асенсио.

"Реал" - "Челси" - 2:0

Голы: Бензема, 22, Асенсио, 74

"Реал": Куртуа, Карвахаль, Милитао, Алаба, Камавинга (Рюдигер, 71), Кроос (Тчуамени, 84), Вальверде, Модрич (Себальос, 81), Родриго (Асенсио, 71), Бензема, Винисиус

"Челси": Кепа, Кулибали (Кукурелья, 55), Тьяго Силва (Маунт, 75), Фофана, Джеймс, Чилуэлл, Канте (Галлахер, 75), Фернандес, Ковачич, Феликс (Чалоба, 65), Стерлинг (Хаверц, 65)

Предупреждения: Камавинга (7), Милитао (83), Карвахаль (87) – Фофана (5), Ковачич (87)

Удаление: Чилуэлл (59)

Видео голов:

Ответный матч команды сыграют 18 апреля в Лондоне на стадионе "Стэмфорд Бридж". Победитель двухматчевого противостояния выйдет в полуфинал Лиги чемпионов, где сыграет против победителя пары "Манчестер Сити" - "Бавария".

Отметим, что в первом матче "Манчестер Сити" разгромил "Баварию" на своем поле со счетом 3:0.

Напомним, "Реал" является действующим победителем Лиги чемпионов. В прошлогоднем финале мадридский клуб победил английский "Ливерпуль".

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