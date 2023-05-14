На следующей неделе планируется финальная встреча руководства "Челси" и Почеттино.

Новым главным тренером "Челси" станет Маурисио Почеттино.

Как сообщил журналист Фабрицио Романо, аргентинский специалист и лондонский клуб согласовали все условия долговременного контракта. На следующей неделе планируется финальная встреча руководства "Челси" и Почеттино, где будет подписано соответствующее соглашение.

До конца сезона с "Челси" будет работать Фрэнк Лэмпард. В июне Почеттино и его помощники возглавят лондонский гранд.

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Ранее СМИ сообщали, что "Челси" рассматривал кандидатуры Луиса Энрике и Юлиана Нагельсманна.

Маурисио Почеттино: тренерская карьера

Аргентинец ранее тренировал "Эспаньол" (2009-2012), "Саутгемптон" (2013-2014), "Тоттенхэм" (2014-2019) и ПСЖ (2021-2022).

Почеттино приводил "Тоттенхэм" к серебряным и бронзовым медалям АПЛ. Также "шпоры" вместе с ним доходили до финала Лиги чемпионов в 2019 году.

С ПСЖ Маурисио завоевал Кубок Франции, Суперкубок Франции и золотые медали Лиги 1 сезона 2021/22. Парижане вместе с Почеттино играли в полуфинале Лиги чемпионов сезона 2020/21.

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