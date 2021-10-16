Манкунианцы уступили "Лестеру", дважды пропустив в концовке.

В восьмом туре чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" на выезде играл с "Лестером". Яркий поединок завершился победой хозяев поля.

"МЮ" уступал, но отыгрался на 82-й минуте. Однако уже через минуту Джейми Варди вывел "Лестер" вперед, а в компенсированное время "лисы" забили еще раз.

"Лестер" - "Манчестер Юнайтед" - 4:2

Голы: Тилеманс, 31, Сеюнджу, 78, Варди, 83, Дака, 90+1 - Гринвуд, 19, Рашфорд, 82

"Лестер": Шмейхель, Амарти, Эванс (Вестергор, 88), Сеюнджю, Перейра, Тилеманс, Сумаре, Кастань, Мэддисон (Перес, 73), Ихеаначо (Дака, 77), Варди

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Ван-Биссака, Линделеф, Магуайр, Шоу, Погба, Матич (Мактоминей, 80), Гринвуд (Лингард, 81), Фернандеш, Санчо (Рашфорд, 66), Роналду

Видеообзор матча

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Отметим, что этот матч стал не единственным сверхрезультативным поединком в АПЛ 16 октября. Так, "Ливерпуль" на выезде разгромил "Уотфорд" со счетом 5:0, а "Вулверхэмптон" в гостях победил "Астон Виллу" со счетом 3:2.

АПЛ: положение команд

У "Манчестер Юнайтед" после восьми матчей в активе 14 очков. Манкунианцы занимают пятое место, на 4 очка отставая от лидирующего "Ливерпуля".

"Лестер" набрал 11 очков и идет одиннадцатым.

Автор: Антон Дударь