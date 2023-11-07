"Шахтер" сыграет номинально домашний матч против "Барселоны" в Гамбурге.

Во вторник, 7 ноября, донецкий "Шахтер" сыграет против "Барселоны" в рамках 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА. Игра пройдет в Гамбурге на стадионе "Фолькспаркштадион".

Главный тренер "горняков" Марино Пушич прокомментировал предстоящий поединок. Боснийский специалист отметил, что он вместе с тренерским штабом проанализировали прошлый матч против каталонцев и попытаются воспользоваться слабыми сторонами соперника, чтобы добиться результата.

"В стартовом составе прошлой игры были важные футболисты. К сожалению, их сейчас нет здесь. Я абсолютно уверен, что те, кто заменит Бондаренко и Коноплю, будут хорошо играть. Наша команда становится лучше каждый день, я вижу возможности разных игроков, создаю в голове свой план. Если честно, я сразу понимал, кто их заменит. Но я не могу сказать вам сейчас.

Нельзя назвать это домашней игрой, потому что мы были в пути несколько часов, чтобы добраться до места назначения. Это, конечно, нуждается в адаптации, требует быть сильным духом - и я вижу это в моей команде. Мы счастливы быть здесь, есть время на короткую тренировку, чтобы подготовиться к матчу. Но, честно говоря, безусловно, это не идеальные условия, когда ты должен путешествовать столько времени. Это мой первый опыт или даже второй, потому что мы возвращались после матча с "Барселоной". Но это первый опыт с такой игрой впереди - она особенная.

Как и каждая команда, мы знаем силу "Барселоны" - это отличный клуб. По-моему, один из лучших в Европе. Играть против такой команды всегда большой вызов.

Мы уже встречались неделю назад, почувствовали их силу, но и слабые стороны, поэтому наше дело - найти их снова, постараться воспользоваться анализом и сразиться, как я уже говорил. Для нас это игра, мы не должны ничего потерять. Я просто хочу, чтобы моя команда вышла, чтобы мы сразились, поработать снова над нашими аспектами и основными принципами игры. Увидим, куда нас это приведет, но я хочу, чтобы мы действовали смело и сделали все возможное в этой игре.

Любая команда может проиграть "Класико", шансы всегда 50 на 50. Не сказал бы, что у них какой-нибудь сложный период. Можно сыграть вничью в сложной игре на выезде. Они продолжают сражаться за чемпионство и сейчас идут на третьем месте. Я знаю, что это очень хорошая команда. Это не меняет моего мнения", - приводит слова Пушича официальный сайт "Шахтера".

Напомним, донецкий "Шахтер" занимает третье место в группе H, набрав три очка за три матча. Лидирует в группе "Барселона" с 9 баллами.

В рамках третьего тура группового раунда ЛЧ "горняки" в гостях проиграли "Барселоне" со счетом 1:2.

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