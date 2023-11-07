Матч "Шахтера" против "Барселоны" пройдет в немецком Гамбурге.

Во вторник, 7 ноября, в рамках четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА донецкий "Шахтер" встретится с "Барселоной".

Номинально домашний матч из-за полномасштабной войны в Украине "горняки" сыграют на стадионе "Фолькспаркштадион" в немецком Гамбурге.

"Шахтер" после трех туров занимает третье место в турнирной таблице группы H. В активе "горняков" три набранных очка. В первом туре ЛЧ дончане проиграли португальскому "Порту" (1:3), во втором туре выиграли у бельгийского "Антверпена" (3:2), а в третьем уступили каталонской "Барселоне" (1:2).

Видео дня

Перед игрой с "Барселоной" подопечные Марино Пушича победили в украинском "Классико" киевское "Динамо". Центральный поединок 13-го тура УПЛ завершился со счетом 1:0 в пользу "горняков".

Шахтер - Барселона: трансляция

Поединок 4-го тура Лиги чемпионов "Шахтер" - "Барселона" на территории Украины в прямом эфире покажет медиасервис MEGOGO.

Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по киевскому времени.

Отметим, что предстоящий поединок станет уже одиннадцатым официальным очным противостоянием "Барселоны" и "Шахтера". На счету "горняков" - две победы, тогда как "блаугранас" выиграли семь раз. Еще один поединок завершился вничью. Разница мячей - 20:9 в пользу действующего каталонского гранда.

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