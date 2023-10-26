Марино Пушич остался доволен игрой своих подопечных, несмотря на результат.

25 октября в рамках третьего тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА донецкий "Шахтер" проиграл в гостях "Барселоне".

Главный тренер "горняков" Марино Пушич прокомментировал результат поединка. Боснийский специалист отметил, что он гордится игрой своей команды в этой встрече.

"Последние три дня были невероятными. Сменить клубы, как это сделал я, перейти из одного большого клуба в другой, а затем провести непростую игру в Барселоне... Это было неспокойно.

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Я не делал слишком много замен, потому что видел, что команда играет в достаточно хороший футбол. Поэтому я не считал, что мне нужно что-то менять.

Моя команда пережила много эмоций. В течение нескольких дней у нее было три тренера. Они футболисты, но они тоже люди - мы не можем забывать, что у них есть эмоции. Они соревновались с "Барселоной", поэтому я чрезвычайно горжусь ими.

Мои игроки выполнили все, что я просил. Они проявляли мужество, когда им приходилось страдать. Они поддерживали друг друга. Мы хорошо прессинговали без мяча. Но иметь такую же интенсивность, когда ты за мячом против такой команды, как "Барселона", я думаю, что они показали личность и потенциал - я очень доволен этим.

Когда я смотрю футбол, я хочу наслаждаться им. "Шахтер" - великая команда, и мы должны играть в хороший футбол. Мы должны давить на соперников и пытаться навязывать свою игру. Я видел много этого в этой игре", - приводит слова Пушича официальный сайт "Шахтера".

Отметим, что поединок против "Барселоны" стал дебютным для Марино Пушича на посту главного тренера "Шахтера". На этой должности боснийский специалист сменил Патрика ван Леувена, с которым был расторгнут контракт.

Матч "Барселона" - "Шахтер" завершился победой "блаугранас" со счетом 2:1. Единственный гол "горняков" в этой игре забил Георгий Судаков.

После трух сыгранных туров "Шахтер" занимает третье место в турнирной таблице группы Н. В активе "горняков" три очка. "Барселона" идет на первой позиции с 9 баллами. Второя позиция за "Порту" (6 очков). Замыкает квартет "Антверпен" - 0 очков.

Свой следующий поединок "Шахтер" сыграет 30 октября. В рамках 1/4 финала Кубка Украины "горняки" встретятся с "Викторией" (Сумы).

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