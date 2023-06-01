Матч против "Клермона" станет последним для Месси в футболке ПСЖ.

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси покинет французский ПСЖ после завершения нынешнего сезона.

Эту информацию официальной подтвердил главный тренер парижан Кристоф Галтье. Французский специалист сообщил, что матч 38-го тура Лиги 1 станет последним для 35-летнего аргентинца в футболке ПСЖ.

"Мне выпала честь работать с лучшим игроком в истории футбола. Матч против "Клермона" будет последним для Лео Месси на "Парк де Пренс". Смею надеяться, что его встретят наилучшим образом.

В этом году он был важным элементом, всегда доступен. Замечание или критика, я не считаю их абсолютно оправданными. Когда у вас есть сезон с чемпионатом мира посредине, вы все равно получаете статистику в 21 гол и 20 результативных передач. Он всегда делал все для команды. Для меня было большой честью быть рядом с Лео в течение всего сезона", - приводит слова Галтье RMC.

Напомним, Лионель Месси перешел в ПСЖ из "Барселоны" в 2021 году. За парижский клуб аргентинец сыграл 74 матча во всех турнирах, забил 32 гола и отдал 35 результативных передача.

С ПСЖ Месси дважды подряд выиграл чемпионат Франции и один раз завоевал Суперкубок страны.

На данный момент достоверно неизвестно, в каком клубе продолжит карьеру Месси. Аргентинца связывают с переходом в саудовский "Аль-Хиляль". Также в услугах 35-летнего форварда заинтересованы "Барселона" и "Интер Майами".

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